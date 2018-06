Die Verteidigungsbotschaft, die Präsident Kennedy letzte Woche an den US-Kongreß gerichtet hat, wird in manchen westeuropäischen Hauptstädten, und zumal in Bonn, deutlich gemacht haben, daß die neuen Vorstellungen, die seit Monaten aus dem Beraterstab des Weißen Hauses über den Atlantik herübergedrungen sind, nicht mehr als belangloses „Professorengeschwätz“ abgetan werden können.