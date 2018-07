b. k. Berlin

Wenn die Oberstudiendirektorin Dr. Ilsemarie Micha sich im Juli 1953 nicht von einem ihrer Referendare hätte küssen lassen, wäre wahrscheinlich alles ganz anders gekommen. Damals hatte das Lehrerkollegium der Carl-Friedrich-von-Siemens-Schule einen Ausflug nach Saatwinkel an den äußersten Westrand von Westberlin unternommen. Die Stimmung war bei diesem Ausflug so fröhlich und ungezwungen, daß schließlich die Direktorin, zur Rechten den Referendar, den Zutrank auf außerdienstliche Brüderschaft gestattete und auch den Duz-Kuß gewährte. Ob damals zur Linken der Direktorin, heute 61 Jahre alt, der zwei Jahre jüngere Studienrat Helmut Lindhorst gesessen hat und gleichfalls zu den Begünstigten zählte, ist nicht mehr genau zu klären.

Der damalige Referendar und inzwischen zum Studienrat herangereifte Duzfreund glaubt sich deutlich daran zu erinnern. Lindhorst dagegen sagt: „Das glaube ich auf keinen Fall“, die Direktorin meint: „Für möglich halte ich es durchaus.“

Nicht allzu lange nach dem sommerlichen Ausflug stellte sich heraus, daß im Lehrerkollegium Geld gestohlen worden war. Der Verdacht fiel auf jenen Referendar, der sich der Gunst der Direktorin rühmen durfte. Pflichtgemäß wurde die Meldung an die vorgesetzte Dienststelle gemacht, jedoch nicht an die Polizei. Man wollte den Fall ohne Aufsehen klären. Die Direktorin setzte sogar zwei Studienrätinnen als Amateur-Detektive an, freilich ohne Erfolg. Die Affäre schlief ein, dem Referendar konnte nichts nachgewiesen werden, aber er wurde versetzt.

Beide Affären wären wohl längst vergessen, wenn Frau Dr. Micha und Lindhorst nicht im Laufe der folgenden Jahre aus Gründen, die ausschließlich mit der Schulordnung und Schulzucht zu tun hatten, hart aneinandergeraten wären. Lindhorst wurde im Frühjahr 1956 an eine andere Anstalt versetzt, „abgeschoben“ nach seiner Ansicht.

Erbittert formulierte er Mitte Mai 1956 eine Dienstaufsichtsbeschwerde, in der er die Oberstudienrätin Frau Dr. Micha beschuldigte, sie habe einen des Diebstahls verdächtigen Kollegen gedeckt, weil sie mit ihm Brüderschaft getrunken hatte. Außerdem sei ihre Dienstauffassung zu tadeln, sie verbringe Unterrichtsstunden im Café oder mit dem Ausführen ihres Hundes, lasse sich im Unterricht vertreten oder ihn ganz ausfallen, sie habe den Religionsunterricht in der Oberstufe willkürlich verkürzt und ebenso willkürlich einen Schüler trotz mangelhafter Leistungen aus dem Technischen in den Wissenschaftlichen Zweig der Schule übernommen.

Diese Beschwerde des erbosten Studienrates wurde im Juli des gleichen Jahres vom Bezirksamt und wenige Monate später auch von der zuständigen Senatsverwaltung zurückgewiesen. Die Oberstudiendirektorin holte zum Gegenschlag aus. Sie erstattete gegen Lindhorst Strafanzeige, weil der Inhalt der Beschwerde wissentlich falsch und verleumderisch sei. Dieses Verfahren ist jetzt vor einem Westberliner Schöffengericht mit der Verurteilung Lindhorsts beendet worden. Lindhorst wurde zu drei Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Die Oberstudiendirektorin ist voll rehabilitiert – falls man von jenem Brüderschaftskuß absieht. Damit war die Schulaufsichtsbehörde denn doch nicht ganz einverstanden. Frau Studiendirektorin bekam eine Rüge.