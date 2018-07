Kritische Gedanken zur währungspolitischen Weltanschauung unserer Zeit

Von Franz Joachim Clauss

Niemals, von kritischen Jahren der Inflation abgesehen, hat man der Preisentwicklung in der Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie jetzt. Das hängt damit zusammen, daß wir uns daran gewöhnt haben, den Wert einer Währung an der Preisentwicklung, dem Preisindex zu messen. Die Fachleute nennen das „Indexwährung“, im Unterschied zu der Goldwährung, deren Stabilität dadurch ausgewiesen wurde, daß sie jeder Zeit gegen eine bestimmte Menge Goldes aufgewogen, also zu einem festen Preis in das gelbe Metall umgetauscht werden konnte. Die Goldwährung hat sich gegenüber den heutigen wirtschaftspolitischen Erfordernissen als unzulänglich erwiesen (Vgl. dazu „Die Preise und die gute alte Zeit“ in Nr. 3 vom 13. Januar 1961). Sie gehört der Vergangenheit an. Wie lange der Indexwährung die Zukunft gehören wird, bleibt abzuwarten. Wer die währungspolitische Diskussion der letzten Jahre und insbesondere der jüngsten Zeit mitverfolgt hat, weiß, daß auch sie ihre Probleme hat. Und vor allem: Die Idee der Indexwährung ist heute Gegenstand des gleichen Vorabsolutierungsdranges geworden wie ehedem der Goldstandard und dann etwas später die Lehre vom „billigen Geld“.

Über das Für und Wider der „Indexwährung“ hat man sich schon in jenen Zeiten die Köpfe heißgeredet, als sie „erfunden“ wurde. Das war vor etwa 30 Jahren. Heute ist der damalige Gelehrtenstreit fast vergessen. Geblieben ist die Relevanz dieser Frage für die wirtschaftspolitische Praxis.

Wenn man verstehen will, was die Väter der Indexwährung eigentlich gewollt haben, so muß man sich schon an die unzulänglichen wirtschaftspolitischen Verhältnisse jener Zeit erinnern. Bis zum Zusammenbruch der Goldwährung in den ersten dreißiger Jahren war das oberste währungs- und wirtschaftspolitische Gebot die Aufrechterhaltung des „Goldstandards“ gewesen: uneingeschränkte Bereitschaft der Notenbanken, Gold und Devisen zu festen Preisen (Goldparität) zu kaufen und zu verkaufen, Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen „Golddeckung“ für den inländischen Geldumlauf und alles, was damit zusammenhing. Diesen Maximen wurden alle anderen, uns jetzt so selbstverständlichen wirtschaftspolitischen Forderungen wissentlich oder unwissentlich, aber jedenfalls bedingungslos, untergeordnet: Wirtschaftswachstum und steigender Lebensstandard der gesamten Bevölkerung, Vollbeschäftigung, Preisstabilität, Verbesserung der Einkommensverteilung und anderes. Erst die Weltwirtschaftskrise ließ die Unhaltbarkeit der „alten Währungsordnung“ offenkundig werden – nachdem schon Jahrzehnte vorher einige kritische Nationalökonomen die Währungstheorie vom Goldwahn freigeschaufelt hatten: G. F. Knapp (1905), S. Gesell (1911), G. Cassel, I. Fischer, J. M. Keynes, um nur einige der bekanntesten Namen zu nennen.

Eine revolutionäre Idee

Worin bestanden die „revolutionären“ Ideen der währungspolitischen Neuerer? Ihre Vorschläge lauteten dahin, man solle die Goldwährung, die Inflationen und Deflationen nicht hat verhindern können, durch ein Geld mit gleichbleibender Inlandskaufkraft ersetzen. Jene „Geldreformer“ wollten das unbrauchbare Golddeckungsprinzip abschaffen und durch einen Mechanismus ersetzen, der ausschließlich die innere Geldstabilität sicherte: die umlaufende Geldmenge sollte so „gesteuert“ werden, daß „der Preisspiegel“ – das heißt ein gesetzlich fixierter Preisindex – stabil blieb. Jeder Preisindex, so glaubten die geistigen Väter der währungspolitischen Weltanschauung unserer Zeit, sei als „Manometer“ für die Bemessung der Geldschöpfung besser geeignet als das der Wirtschaft wesensfremde Golddeckungsprinzip.