Von Hans Wenke

Die folgende „Rede Wilhelm von Humboldts“, der im Auftrage seines Königs vor nunmehr reichlich 150 Jahren die Friedrich-Wilhelms-Universität im alten Zentrum Berlins aufbaute, entnehmen wir einem Vortrag, den der Hamburger Ordinarius für Erziehungswissenschaft, Professor Dr. Hans Wenke, bei einer akademischen Feier anläßlich dieses 150jährigen Jubiläums gehalten hat. Professor Wenke kommt in seiner Rede übrigens zu dem Schluß, daß die Ostberliner Universität, die heute den Namen Humboldts an die Stelle des Preußenkönigs gesetzt hat, gewiß nicht als eine Fortsetzung Humboldtscher Tradition verstanden werden könne. Und er wirft die bange Frage auf, inwieweit es den Universitäten der Bundesrepublik möglich ist, an diese Traditionen anzuknüpfen.

Obgleich ich niemals preußischer Kultusminister war, wie es mir so häufig nachgesagt wird – allenfalls könnte ich mich als einstiger Chef der Sektion des Kultus und öffentlichen Unterrichts im Ministerium des Innern mit einem Ihrer Ministerialdirektoren, vielleicht sogar mit einem Staatssekretär vergleichen – obgleich das also so ist, kann ich mich doch in Ihre Lage versetzen, und ich sehe, Sie haben es im demokratischparlamentarischen Staat nicht so leicht, wie ich es gehabt habe.

Als ich den Auftrag meines Königs erhielt; die Gründung einer Höheren Lehranstalt in Berlin mit Rang und Namen einer Universität vorzubereiten, habe ich – gestützt auf sein Vertrauen – getan, was ich für die Untertanen des preußischen Staates für richtig hielt.

Gewiß, ich hatte das Glück, gute Ratgeber zu finden; Fichte und Schleiermacher hatten Gutachten geschrieben, und ich klärte meine Vorstellung gen und Argumente, indem ich selbst eine Denkschrift hinzufügte; und dann haben wir die Universität nach eigenen Plänen gegründet.

Es gibt sicherlich gute politische Motive dafür, daß Sie die letzte Entscheidung den Parlamenten überlassen, die auch das Geld bewilligen; aber zu meiner Zeit gab es das alles nicht. Wir haben damals in der preußischen Monarchie das Bildungswesen von oben nach unten organisiert, und da der größte Teil der Bevölkerung aus Analphabeten bestand, waren wir noch weit von der Sorge entfernt, wie man die höchste Stufe mit den Anforderungen einer allgemeinen Volksbildung in Einklang bringen kann, obgleich der Wunsch nach Ausbreitung der Volksbildung durch Gründung von Elementarschulen sehr lebendig war. Aber da wir von oben nach unten gingen, war unsere näherliegende Sorge die Ausgestaltung des Gymnasiums und der Brückenschlag zur Universität.

Diese Brücke hat offensichtlich gehalten, obgleich ich Sie in die schwierige Frage verstrickt sehe, ob man sie schmaler oder breiter bauen soll. Doch ein Punkt scheint völlig gleichgeblieben zu sein: die Mühe und Ausdauer, die nötig sind, um einen Professor in langwierigen Verhandlungen zu gewinnen. Darüber habe ich einmal in einem Brief an meine Frau mein Herz ausgeschüttet, als ich ärgerlich war: