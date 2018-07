Eine neuartige Fernsehunterhaltung ist geboren worden, die für beträchtliche Zeit nicht mehr von unseren Bildschirmen verschwinden wird: In der vergangenen Woche brachte das Programm an drei Tagen eine improvisierte Gerichtsverhandlung. Die Idee stammt aus Amerika, hat in Skandinavien alle anderen Fernsehsendungen aus dem Felde geschlagen und wird – bei der Gleichförmigkeit des Fernsehergeschmacks von Tokio bis Saarbrücken – nun wohl auch hierzulande zu Serienerfolgen kommen. Es wäre ein Wunder, wenn nicht auch in diesem Falle, wie beim Quiz und anderen kapitalistischen Vergnügungsarten, die Sowjetzone nachzieht und demnächst vom Brocken aus Gerichtsverhandlungen nach der sowjetzonalen Strafprozeßordnung ausstrahlt.

Dabei ist die Idee extrem bescheiden: Autor und Regisseur legen die Grundzüge eines erfundenen Bagatellvergehens fest und informieren die Mitwirkenden – auf der einen Seite der Barriere pensionierte, „echte“ Richter, Justizbeamte und Rechtsanwälte, auf der anderen Seite Schauspieler – über Tatbestände und Anklagepunkte. Dann beginnt die im Text improvisierte Gerichtsverhandlung nach den Vorschriften der deutschen Strafprozeßordnung mit Vernehmungen, Zeugenaussagen, Plädoyers und Urteilssprüchen. Ein wunderliches dokumentarisches Spiel oder ein gespielter Dokumentarbericht. Autor und Regisseur kennen den Ausgang ebensowenig wie die Spieler hinter dem Richtertisch oder auf der Anklagebank.

Der Erfolg der ersten Sendefolge dieser Art war offenkundig. Das ist um so merkwürdiger, als sie eigentlich gegen alle Gesetze der Dramaturgie verstieß, indem das ausgewählte Vergehen äußerst geringfügig und die umständlichen „Vernehmungen zur Person“ naturgetreu langwierig und spannungslos waren. Kein Spielfilm könnte sich ein so langsam dahinmahlendes Gerichtsverfahren leisten.

Doch für solche realistischen Schwächen kommt offenkundig die vorgetäuschte Authentizität auf, die Illusion des Betrachters, einer „echten“ Verhandlung mit nicht festgelegtem Ergebnis beizuwohnen – vielleicht auch noch das Wissen, „richtige“ Juristen agieren zu sehen. So wirkt die Sendung nicht wie ein Fernsehspiel, sondern wie ein Dokumentarbericht. Wie in den Illustrierten die Fortsetzungsromane vom Tatsachenbericht immer weiter zurückgedrängt worden sind, so ist auch im Fernsehen das Dokumentarische auf dem Vormarsch. Neben der nach den Akten der Kriminalpolizei gedrehten „Stahlnetz“-Serie zeugt nun auch das „Fernsehgericht“ dafür.

Die Faszination, die von dergleichen anscheinend ausgeht, kommt nicht aus der Lust am Spiel, sondern aus dem neugierigen Verlangen nach Tatsächlichem, alles Kunstmäßige bleibt draußen. Es gibt keine Dramaturgie, keine Regie (im eigentlichen Sinne), kein Drehbuch, keine schauspielerischen Leistungen. Wo man um die Beschäftigung von „echten“ Schauspielern nicht herumkommt, greift man zu Anfängern, ein Routinier könnte den erstrebten Eindruck des Authentischen zerstören: Unbeholfenheit ist Trumpf. Die Kunst kapituliert und die Kritik auch. Den Erfolg solcher Sendungen hat nicht der Kunstrichter, sondern der Sozialpsychologe zu kommentieren. lupus