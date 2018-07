Mit den Grenzjägern auf Streife – Die „Liebesschleuse“ ist geschlossen

U. T., Lübeck

Taube 1 an Taube, Kommen“ – „Taube empfangsbereit, Verständigung gut, Kommen“ – „Taube 1 an Taube, Spruch: Sieben – fünf – drei – acht – Ka vierzehn, Ende“. – „Taube an Taube 1, verstanden.“

Der Genosse Grenzpolizist, der am Sonnabend kurz nach 15 Uhr diesen Funkspruch mithörte, konnte sicherlich wenig damit anfangen. Es war die Meldung einer Streife des Bundesgrenzschutzzes, die ihrer Zentrale in der Lübecker Waldersee-Kaserne mitteilte, daß sie auf der Fahrt zu jenem knapp 300 Meter langen nördlichsten Stück der Zonengrenze war, das die Priwall-Halbinsel zwischen Pötenitzer Wiek und Ostsee zerschneidet.

Zwanzig Minuten später stehen wir an der Zonengrenze, die diesseits amtlich DL (Demarkationslinie) und jenseits „Staatsgrenze West“ genannt wird. Wellen treiben Sand gegen die unansehnlichen Sperren. Drüben, kaum 100 Meter entfernt, ragt ein neuer Beobachtungsturm auf. Zwei Suchscheinwerfer sind erst installiert worden, sie sollen „westliche Agenten“ aufspüren, die nachts in die „DDR“ eindringen wollen. Jetzt aber, am hellen Nachmittag, regt sich hinter dem „Todesstreifen“ nichts. Ich sehe durchs Fernglas die Pfosten der ersten und zweiten Sperrlinie, ein paar Erdbunker und den geeggten Sicherungstreifen. Der Grenzpolizist auf dem Turm revanchiert sich. Er betrachtet mich durch sein Glas: Deutsche sehen sich an.

Aus dem Gebüsch tauchen drei Uniformierte auf. Sie blicken nicht herüber. „Eine Offiziersstreife. Die gehen jeden Tag ihren Abschnitt ab“, klärt mich mein Begleiter vom Grenzschutz auf. „Erkennen Sie das braune Koppelzeug? Das tragen drüben nur Offiziere, Mannschaften haben schwarze Koppel.“

Wir schütteln dem Beamten des Zollgrenzdienstes die Hand. Er hat sich darauf eingerichtet, Ostern in seiner kleinen Wachhütte zu verbringen. Für den Zoll besteht ebenso Alarmbereitschaft wie für den Bundesgrenzschutz. Das „Unternehmen Ostermarsch“ trübt die Festfreude. Alle Posten sind besetzt, zusätzliche Streifen sind unterwegs, um sowjetzonale Anti-Atomdemonstranten an unerwünschten Ausflügen in die Bundesrepublik zu hindern. Aber drüben rührt sich nichts.