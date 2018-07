Die Wertpapiersteuer sei nach wie vor ein erhebliches Hemmnis für die Einführung ausländischer Wertpapiere an deutschen Börsen, erklärte der Präsident der Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düsseldorf, Bankier Kurt Forberg, zum Jahresbericht dieses Institutes. Im Kreise der europäischen Börsen habe man deshalb beschlossen, bei den zuständigen Finanzbehörden in der Bunderepublik auf eine Aufhebung der Wertpapiersteuer, mindestens für ausländische Emissionen, hinzuwirken. Auf diesem Weg sind schon einige europäische Länder vorangegangen, aber die deutsche Wertpapiersteuer ist mit 2,5 vH die höchste in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dennoch kann die Düsseldorfer Börse darauf hinweisen, daß die wechselseitige Verpflechtung der Kapitalmärkte im Jahre 1960 weitere Fortschritte gemacht hat.

Die Rheinisch-Westfälische Börse ist mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 1960 zufrieden. Die Umsatzsteigerung, die allerdings nicht an die des Jahres 1959 heranreicht, ist weitgehend dem Anstieg der Kurse zuzuschreiben. An Nominalwerten ist 1960 ungefähr die gleiche Menge von Wertpapieren an der Börse gehandelt worden wie im Vorjahr. Der Kurs-Index, der in Düsseldorf notierten Aktien ist im Berichtsjahr von 515, 8 auf 709,9 vH gestiegen und hat sich bis zum 15. März 1961 auf 679,9 ermäßigt. Die Börsenumsatzsteuer ist mit 32,22 (36) vH des Gesamtaufkommens 1960 leicht rückläufig gewesen, aber dazu wird erklärt, daß in dem Vorjahresbetrag Nachzahlungen enthalten gewesen sind. I. N.