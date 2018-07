Der Ausschüttungssatz von 14 vH ist die Einheitsdividende der Edelstahlindustrie im Geschäftsjahr 1959/60. Die Gußstahlwerk Witten AG, Witten, folgt als letzte der drei großen westdeutschen Edelstahlunternehmen den Spuren der beiden anderen – Stahlwerke Südwestfalen und Deutsche Edelstahlwerke – und bietet ihren Aktionären ebenfalls 14 (10) vH. Dieser kräftige Sprung um 4 Prozent entspricht zwar durchaus dem erheblich verbesserten Geschäftsergebnis, überrascht aber dennoch im Hinblick auf die „betont vorsichtige, aber stetige“ Dividendenpolitik, zu der sich die Wittener Verwaltung in den vergangenen Jahren ausdrücklich bekannt hatte. Wie weit sich in diesem Umschwung der Einfluß der neuen Eigentumskonstellation ausdrückt (vielleicht ein „Einführungspreis“ des zwar nicht neuen, aber erheblich stärker gewordenen Großaktionärs Rheinstahl), läßt sich von außen schwer sagen. Die Börse stellt auch mit Recht bereits die Frage, ob sich die Rheinstahl-Mutter hinsichtlich ihrer demnächst zu beschließenden Dividende von der Tochter beschämen lassen wird ...

Allerdings ist bei der überdurchschnittlichen Gußwitten-Dividende zu berücksichtigen, daß das Unternehmen ein – absolut und relativ gleichermaßen – niedriges Kapital zu verzinsen hat. Das extrem kleine Grundkapital von 20,7 Mill. DM wird sich auch weiterhin zunächst nicht ändern. Eine Aufstockung würde Gußwitten zwar durchaus gut zu Gesicht stehen, aber die Großaktionäre sind offenbar nicht interessiert. Die Rheinischen Stahlwerke, Essen, halten 62 vH und das Münchener Bankhaus Merck, Finck & Co. 30 vH der Aktien! Die kleine Schar freier Aktionäre kann bei dieser Besetzung zwar nicht mehr „mitmischen“, aber auf jeden Fall ist die Witten-Aktie ein reelles Faustpfand, das zudem noch mit dem Durchbruch zur ertragsgerechteren Ausschüttung attraktiver geworden ist.

Die Gußstahlwerk Witten AG blickt nun schon auf eine Reihe glänzender Geschäftsjahre zurück, und mindestens wird sich auch noch das laufende Jahr seiner Vorgänger würdig erweisen. Man habe sich an den – berechtigten – Optimismus schon fast gewöhnt, erklärte das kaufmännische Vorstandsmitglied Rudolf Kögl in einer Pressekonferenz über den – bisher besten – Abschluß des Geschäftsjahres 1959/60. Auch Gußwitten, dessen Erzeugung zu nahezu 100 vH auf Edelstahl ausgerichtet ist, nimmt voll an der Expansion des Edelstahlmarktes teil. Daß sich das Unternehmen auf einen weiter ansteigenden Bedarf einstellt, geht am besten daraus hervor, daß sich die Verwaltung zu umfangreichen Investitionen entschlossen hat. Runde 100 Mill. DM will das Wittener Edelstahlwerk in den nächsten drei Jahren investieren, das sind erheblich höhere Jahresraten, als sie in den zurückliegenden Jahren bei diesem Unternehmen üblich waren. Darunter befindet sich als größtes Neubauprojekt seit Gründung der Gesellschaft eine neue Draht- und Stabstahlstraße, die insgesamt 60 Mill. DM erfordern und in zwei Jahren den Betrieb aufnehmen wird. Eine Erweiterung der gegenwärtigen Rohstahlbasis ist z. Z. noch nicht geplant; denn in den vorhandenen Anlagen, insbesondere in dem LD-Stahlwerk, stecken noch Reserven, die durch relativ geringfügige Investitionen zu nutzen sind. Die so erreichbare Rohstahlkapazität des Unternehmens wurde in der Pressekonferenz mit 280 000 jato angegeben gegenüber einer im laufenden Jahr zu erwartenden Produktion von etwa 420 000 t.

Das Geschäftsjahr 1959/60 war – genau wie für die anderen Unternehmen der Branche – auch für den Wittener Edelstahlerzeuger ein Volltreffer. Die Produktionsanlagen liefen auf vollen Touren, und die Umsatzsteigerung von 23 vH geht sogar noch weit über die Produktionszunahme hinaus. Diese Diskrepanz erklärt sich aus einer Verlagerung zu höherwertigen Erzeugnissen, ist also, wie die Verwaltung betont, nicht von etwaigen Preiserhöhungen beeinflußt. Insgesamt erzielte Gußwitten im Berichtsjahr einen Umsatz von 275 (224) Mill. DM; der Exportanteil betrug 14 (13) vH. Die Aufwärtsentwicklung hält auch im laufenden Geschäftsjahr an. Die Produktion konnte weiter gesteigert werden. Die Rohstahlerzeugung der Gesellschaft erreichte in den ersten sechs Monaten des Jahres 1960/61 213 000 t nach 381 000 t im ganzen Berichtsjahr. Der Umsatz wird erstmalig 300 Mill. DM überschreiten. Im ersten Halbjahr wurden 156 Mill. DM erzielt. Der Optimismus der Verwaltung ist durch ein Auftragspolster von 120 (100) Mill. DM (das ist die Vollbeschäftigung des Unternehmens für die nächsten fünf Monate) gesichert.

Es sieht zunächst auch noch nicht danach aus, als würde die Ertragslage in diesem Jahr eine einschneidende Veränderung erfahren. Die gute Ausnutzung der Betriebsanlagen und „zufriedenstellende“ Rohstoffpreise waren für das glänzende Ergebnis des Berichtsjahres verantwortlich. Aufschlußreich ist auch hier wieder der Körperschaftsteueraufwand, der von 0,2 Mill. DM im Vorjahre auf 3,8 Mill. DM gestiegen ist. Der Dividendensprung ist dem Unternehmen nicht schwergefallen. Eine Rücklagenauffüllung um 1,95 Mill. DM wurde vorgenommen, um „nicht ganz den Anschluß an die übrigen Werke der Stahlindustrie zu verlieren“; weitere 3,16 Mill. DM sind den Pensionsrückstellungen zugeführt worden. Nmn