Inhalt Seite 1 — Auswahl am Rentenmarkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit großer Freude haben die Emittenten festverzinslicher Werte festgestellt, daß in den letzten Monaten ein immer größer werdender Teil der von ihnen aufgelegten Emissionen von dem privaten Publikum gekauft wird. Besonders interessant ist dabei die übereinstimmende Beobachtung der Pfandbriefinstitute und vieler Banken und Sparkassen, daß sich in wachsendem Maße kleine und mittlere Sparer am Kauf festverzinslicher Papiere beteiligen. Rentenwerte werden also wieder „Volkspapiere“ – und darin kommt die Zuversicht breiter Bevölkerungskreise zum Ausdruck, daß auch in Zukunft die Geldwertstabilität verteidigt werden wird. Die DM-Aufwertung hat diese Erwartungen noch verstärkt. Ich glaube deshalb, daß es wieder einmal an der Zeit ist, sich über die Probleme des Rentensparens zu unterhalten. Es hat seine besonderen Gesetze.

In den letzten Wochen bin ich häufiger gefragt worden, meine verehrten Leser, welchen festverzinslichen Papieren der Vorzug zu geben sei. Meine Antwort darauf: Grundsätzlich solchen, bei denen sich der höchste Nutzen ausrechnen läßt! Das hört sich in der Tat einfacher an, als es jedoch in Wirklichkeit ist. Denn der Nutzen liegt auf verschiedenen Ebenen.

Dazu ein einfaches Beispiel: Es gibt 5 1/2prozentige Pfandbriefe an der Börse zum Kurs von 116 bis 116 1/2 vH zu kaufen. Die Rendite liegt hier bei 4 bis 4 1/4 vH. Ihre Zinsen sind frei von der Einkommen- und Körperschaftsteuer. Das ist natürlich für die Bezieher hoher Einkommen sowie für die gut verdienenden körperschaftsteuerpflichtigen Institutionen besonders interessant. Wenn ein Unternehmen rund 60 vH Steuern für einbehaltene Gewinne zahlen muß, dann liegt die Effektiv-Rendite bei den steuerfreien Pfandbriefen natürlich sehr viel höher als nur bei 4 vH. Da die Großverdiener jedoch im allgemeinen sehr genau wissen, was sie mit ihrem Geld machen und wie sie es günstig anlegen wollen, brauche ich mich mit diesem Abschnitt des Rentenmarktes nicht weiter zu befassen.

Die für das breite Publikum in Frage kommenden festverzinslichen Papiere sind mit Zinssätzen von 5 bis 8 vH ausgestattet. Die daraus fließenden Zinserträge sind tarifsteuerpflichtig. Die Kurse richten sich – grob gesagt – nach dem sogenannten „Landeszinsfuß“ aus. Das heißt, für 8prozentige Papiere muß man an der Börse mehr bezahlen als für 5prozentige, so daß sich die Renditen beider Gruppen einander entsprechend nähern. Dennoch gibt, es eine Rendite-Differenz, die ungefähr zwischen 5 1/2 und 7 1/2 vH liegt.

Aber auch hier darf man sich nicht ohne weiteres verleiten lassen, einfach die Papiere mit höchster Rendite zu erwerben. So ist bei den 7 1/2- und 8prozentigen Industrieanleihen deshalb Vorsicht am Platze, weil bei ihnen die Termine möglicher Gesamtkündigungen näherrücken. Wenn deshalb jetzt jemand für eine 8prozentige Industrieanleihe 104 oder 105 vH zahlt, dann läuft er Gefahr, sein Stück auf einen nahen Termin gekündigt zu sehen. Der Rückzahlungskurs beträgt aber nur 100 vH. Hier steht also ein Verlust in Aussicht. Diesem Risiko sollte man sich nicht aussetzen.

Nun werden Sie, meine verehrten Leser, vielleicht fragen: Warum muß man dann eine frühe Kündigung erwarten? Haben die Unternehmen plötzlich soviel Geld, daß sie ihre Schulden vorzeitig zurückzahlen können? Die Erklärung: In der Gegenwart können sich die Unternehmen billiger verschulden. Experten meinen, daß Sprozentige Anleihen vor der Tür stehen. Deshalb liegt es für viele Gesellschaften nahe, sich von den teuren Schulden zu entlasten und billigere Anleihen aufzunehmen. Von dieser Möglichkeit ist immer dann Gebrauch gemacht worden, wenn der Zinsfuß um 2 bis 3 vH unter dem hohen Anleihezins von 8 oder 7 1/2 vH lag.

Wer langfristig in Renten spart, sollte immer solche Papiere erwerben, die unter Pari, d. h. unter 100 vH an der Börse zu haben sind bzw. vom Emittenten angeboten werden. Wer seine Kapitalerträge versteuern muß, wird am zweckmäßigsten solche Papiere wählen, die weit unter Pari zu haben sind. Die jährlichen Erträge sind dann recht niedrig (aber auch die Steuern darauf.) Da jedoch auch diese Emissionen eines Tages zu 100 vH zurückgezahlt werden, steht ein sicherer Kursgewinn in Aussicht, der dann steuerfrei ist.