Das vom Geschichtslehrer entworfene Wortgemälde steht einem wieder vor Augen: Die riesige Armada der Spanier kreuzt vor der englischen Küste auf, die kleinere, aber auch tapfere Flotte der Königin Elisabeth trotzt dem Feind, schlägt ihn in die Flucht, die britische Seeherrschaft löst die spanische ab, die jungfräuliche Monarchin hat gegen den düsteren Herrn des Escorial gesiegt, eine Entscheidungsschlacht der Weltgeschichte ist geschlagen.

In dem romanhaften Buch des amerikanischen Historikers

Garrett Mattingly: „Die Armada“ – Sieben Tage machen Weltgeschichte; R. Piper & Co Verlag, München; 441 S., 19,50 DM

wird dieses überlieferte Bild korrigiert. 1588 siegten im Kanal die schnelleren britischen Schiffe, die weitertragenden englischen Geschütze, der kürzere Nachschubweg für die Flotte Howards, ehe der Sturm nach der Schlacht bei Gravelingen die spanische Armada vor den Sandbänken rettete, jedoch in die Nordsee vertrieb. Der spanische Befehlshaber, der Herzog Medina Sidonia, war keineswegs ein Feigling, und er machte nur einen einzigen Fehler, als er drei englische Schiffe, die sich nachts in die Formation der Armada verirrt hatten, wieder entkommen ließ. Mattingly hebt die Rolle der Holländer hervor, die dem Herzog von Parma, der die Invasionstruppen anführte, den Ausgang zum Meer versperrten. Die Hauptbeschäftigung beider Flotten war im übrigen nicht das gegenseitige Beschießen, sondern das eifrige Manövrieren gegen die Tücken des Windes. Die Armada wurde nicht im Kanal vernichtet, sie verlor ihre meisten Schiffe erst auf der Heimfahrt vor der Küste Irlands. Ein Sieg der schlecht ausgerüsteten Armada mit ihren miserabel verpflegten Matrosen wäre ein Wunder gewesen, die mißglückte Invasion, die Niederlage signalisierte das Unentschieden in diesem Religionskrieg. Dieses Unentschieden sei, so meint Mattingly, das eigentlich Entscheidende.

Für den wortreichen Erzähler ist die Seeschlacht nur das Kernstück seines Buches, der dramatische Höhepunkt. Es beginnt mit der Enthauptung Maria Stuarts, und die Spannung wird knisternd gehalten durch die Schilderung der Wirren in Frankreich, der feingesponnenen Intrigen des spanischen Botschafters und der Katharina von Medici. Die Erzählung führt nach Rom und nach Holland, sie berichtet von den Heldentaten des Herzogs von Parma und des Heinrich von Navarra, sie schwelgt in Legenden, in Anekdoten. Das Geschichtswerk ist dem geschichtlichen Roman manchmal verteufelt nahe, aber es ist eine Lust, darin zu lesen. Für den unerfahrenen Binnenländer wäre die Lust noch größer, wenn Zeichnungen oder Bilder ihm die gestaltlose Vielfalt der Schiffe, der Hulken und Galeonen, der Galeeren und Galeassen, der Pinassen und Vlieboote erklärten. chz