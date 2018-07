Die Westfalenbank, die für 1960 wieder 16 vH Dividende und außerdem 2 vH Bonus auf 30 Mill. DM Grundkapital – davon 10 Mill. DM junge Aktien zur Hälfte gewinnberechtigt – vorschlägt, hat ihren stetigen Aufstieg auch im vergangenen Geschäftsjahr fortgesetzt. Obwohl in der letzten Hauptversammlung Vorstandsmitglied W. Hollmann angesichts des 1959 um 11 vH auf mehr als 900 Mill. DM erweiterten Bilanzvolumens meinte, daß sich die Grenze der für eine filiallose Regionalbank wünschenswerten Geschäftsausdehnung abzuzeichnen beginne, ist die Bilanzsumme 1960 nochmals kräftig um 10,4 vH auf 997,5 Mill. DM gestiegen. Der Umsatz erhöhte sich sogar um rund 20 (11) vH auf rund 72 (60) Milliarden DM. Die Eigenkapitalausstattung der Westfalenbank hat mit der Geschäftsausweitung gut Schritt gehalten. Das Grundkapital wurde im Berichtsjahr um 10 auf 30 Mill. DM erhöht. Von den jungen Aktien haben zwar die den Aktionären zu Pari angebotenen 8 Mill. DM kein Aufgeld gebracht. Aus der freihändigen Verwertung der restlichen 2 Mill. DM zum Kurs von 560 vH sind den Rücklagen aber immerhin 8,88 Mill. DM als Netto-Agio zugeflossen. Hinzu kommen 1,62 (2,50) Mill. DM aus den laufenden Erträgen, so daß die Rücklagen Ende 1960 nunmehr mit 33,00 (22,50) Mill. DM zu Buch stehen. Der Anteil des gesamten Eigenkapitals (63 Mill. DM) an der Bilanzsumme hat sich damit auf 6,3 (4,7) vH erhöht.

Den Bonus von 2 vH für 1960 führt die Verwaltung auf die guten Erträge im Wertpapiergeschäft zurück, denen die Erhöhung des zur Verteilung bestimmten Gewinns um 1,3 auf 4,5 Mill. DM ebenso wie die weitere Stärkung der inneren Reserven vor allem zu verdanken sei. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Erhöhung des Ausschüttungsbetrages durch die Verringerung der in der Ergebnisrechnung erfaßten Rücklagenzuführung um 0,88 Mill. DM zum überwiegenden Teil kompensiert wird. Vergleicht man die als Reingewinn deklarierten Beträge (Jahresgewinn plus Rücklagendotierung), so ergibt sich für 1960 nur eine Steigerung um rund 0,42 auf 6,11 Mill. DM. Die Abschreibungen, von denen wie im Vorjahr ein Teil als Sonderabschreibung zu Lasten des versteuerten Gewinns geht, haben sich geringfügig auf 1,63 (1,59) erhöht. In die Gewinn- und Verlustrechnung sind insgesamt 26,6, (24,6) Erträge eingestellt worden. Andererseits erforderten Verwaltungskosten und Steuern 18,8 (17,3), davon Steuern den größeren Betrag. V.D.

*

Die Verwaltung der Th. Goldschmidt AG (Essen) schlägt für 1960 eine auf 17 (16) vH erhöhte Dividende auf 24,55 Mill. DM Stammaktien vor. Für 1961 könne wieder mit einem guten Ergebnis gerechnet werden. Der Umsatz (ohne Tochtergesellschaften) ist 1960 um rund 11 vH auf 110 Mill. DM gestiegen. Für Investitionen wurden über 10 (8) Mill. DM aufgewendet. Der Ausbau der Werke wird fortgesetzt. Hauptversammlung am 18. Mai.