Wladyslaw Gomulka, der polnische Parteichef, hat am vergangenen Sonntag – eine Woche vor den Parlaments- und Gemeindewahlen also – seine Landsleute aufs höchte überrascht und überdies den polnischen Bauern einen bösen Schrecken eingejagt. Auf einer Landwirtschaftsversammlung in Posen erklärte er ohne Umschweife, daß „auf dem Agrarsektor die Zukunft den genossenschaftlich-kollektiven Wirtschaften gehöre“.

Seit dem Oktober 1956, als Warschaus Parteileitung das Prinzip der gewaltsamen Kollektivierung der Landwirtschaft nicht ohne Feierlichkeit zu Grabe getragen hatte, war dies die erste Gomulka-Rede, die unverhohlen auf die Möglichkeit einer düsteren Exhumifizierung hinwies. Damals, vor über vier Jahren, schienen die roten Funktionäre erkannt zu haben, daß es sinnlos sei, sich über die Mentalität der polnischen Bauern einfach hinwegzusetzen und die landwirtschaftliche Produktion nach einem starren Plan der industriellen anzugleichen. Statt „Kollektivierung und Enteignung“ lautete seitdem die Parole: Produktionssteigerung durch Zusammenlegen des bäuerlichen Landbesitzes und durch gemeinsame Bodenbestellung.

Es blieb kein Geheimnis, daß Gomulka von seinen Gegnern in der Partei gerade wegen seiner „weichen Landwirtschaftspolitik“ häufig angefeindet wurde. Vielleicht sind sie es, die ihn nun, da sich auch das vielpropagierte Konzept von 1956 als ein fulminanter Fehlschlag erweist, wieder auf einen härteren Kurs zwingen.

Doch wie es auch immer um diese Hintergründe bestellt sein mag, die Bilanz, die Gomulka jetzt in Posen präsentierte, ist wirklich überaus dürftig. Polen, das vor dem Kriege jährlich bis zu einer Million Tonnen Getreide exportierte (und als leistungsfähiger Konkurrent von der ostdeutschen Ladwirtschaft stets gefürchtet wurde), hat in den letzten fünf Jahren nahezu acht Millionen Tonnen Brot- und Futtergetreide importieren müssen – und dies, obwohl doch große Teile der ostdeutschen Kornkammern längst dem polnischen Staatsgebiet einverleibt sind.

Gomulka hat also wahrlich nicht übertrieben, wenn er die polnische Landwirtschaft als den „Engpaß“ dergesamten Wirtschaft bezeichnete. Zu fragen bleibt indes, ob das von ihm angekündigte Heilmittel, eine straffere Kollektivierung, nicht schließlich noch fataler wirken wird als die gemäßigtere Agrarpolitik der letzten Jahre.

Des Warschauer Parteichefs Sonntagsrede verdient Aufmerksamkeit aber noch unter einem anderen Aspekt. Als Gomulka in Posen die Bauern zur „staatsbürgerlichen Haltung“ aufrief und sie mahnte, nicht nur an die eigenen Bedürfnisse, sondern auch an das Gemeinwohl zu denken, hielt er ihnen – als Vorbild gleichsam – den hohen Stand der westlichen Landwirtschaft vor Augen. Und da war es, man staune, vor allem die Bundesrepublik, die „böse“ und sonst so vielgeschmähte, auf die Gomulka nicht ohne Neid seinen Blick lenkte. H. G.