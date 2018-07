rei Meldungen — sie tragen das Datum des gleichen Tages — lassen wenig Hoffnung, e Stadt am grünen Strand der Spree einmal so iederzusehen, wie sie einst als Hauptstadt war. Die erste Meldung, aus Bonn, tut kund, daß nstlidi erwogen werde, bis zum Jahre 1971 wa 800Millionen Mark auszugeben, um aus onn — die Städte Bad Godesberg undBeuel einzogen — eine repräsentative deutsche Hauptadt von etwa 400 000 Einwohnern zu machen, e nicht mehr den Stempel des Provisoriums agen soll.

Die beiden anderen Meldungen kommen aus erlin. Die eine berichtet vom IV. Kongreß des wjetzonalen Bundes Deutscher Architekten, der igenwärtig in Berlin stattfindet; unter dem von Ibricht gestellten Motto, "dem Optimismus ftserer sozialistischen Epoche architektonischen id städtebaulichen Ausdruck zu verleihen", erden dort wieder alte und neue Pläne für eine ündliche Neugestaltung Ostberlins diskutiert, ufgabe: die ehemalige Reichshauptstadt auch chitektonisch zu einem Zentrum des kommuniischen Systems zu machen.

Die dritte Nachricht schließlich besagt, daß — i Platz für die neuen Projekte zu schaffen — ich dem Berliner Schloß und dem Niederländilien Palais nun zwei weitere Bauten niedererissen wurden, deren Reste durchaus restautionsfähig und erhaltungswürdig wären: das ronprinzen- und Prinzessinnen Palais gegenüber dem ehemaligen Zeughaus Untrer den Linden und das ehemalige Ministerium des Hauses Hohenzollern, der spätere Sitz der republikanischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg in der Wilhelmstraße. Nur ganz wenige der alten Repräsentationsbauten dürfen stehenbleiben, sofern sie sich — nach Meinung der sowjetzonalen Architekten — in die Monumentalarchitektur der geplanten kommunistischen Hauptstadt einfügen. Doch was auch immer an das Haus Hohenzollern erinnert, wird rücksichtslos weggerissen. Nächstes Ziel dieser Aktion, durch die Walther Ulbricht manche Werke im Bildersaal deutscher Geschichte nach Gutdünken auszuradieren sucht, ist der ehemalige Wohnsitz des bescheidensten und preußischsten aller Hohenzollern, das Palais Wilhelms I. Das Schicksal des Gendarmenmarktes und der Werderschen Kirche ist noch ungewiß.

Freilich sollte man hier keine falschen Hoffnungen hegen: da die wertvollen Ruinen bis heute nicht einmal gesichert wurden, ist der Zeitpunkt abzusehen, an dem sie von selber zusammenstürzen werden. Kaum etwas wird dann im neuen Ostberliner Zentrum, das Ulbrichts Architekten planen, an Preußens Geschichte erinnern. So unterschiedlich auch die vorliegenden Pläne sind: sie alle sehen für Berlin ein Kollektivgesicht kommunistischer Monumentalprägung vor. Jürgen von Kornatzki