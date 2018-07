Inhalt Seite 1 — Professor Dr. med. Ferdinand Sauerbruch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Wenke

Demnächst erscheint im Athenäum-Verlag, Frankfurt a. M. und Bonn, die zweite Auflage des zuerst im Jahre 1936 veröffentlichten Buches von Ferdinand Sauerbruch und Hans Wenke „Wesen und Bedeutung des Schmerzes“, das von Professor Wenke völlig neu bearbeitet wurde. Aus der Erinnerung an die Zeit der engen Zusammenarbeit stellt Hans Wenke eine Würdigung Sauerbruchs voran, die er selbst als ein „Gegenbild der öffentlichen Legende“ bezeichnet.

Unsere Darstellung von „Wesen und Bedeutung des Schmerzes“ ist damals in allen Kapiteln gemeinsam konzipiert, beraten, verfaßt und – in mehreren Korrekturen unter Anspannung der Geduld und Nachsicht des Verlegers! – gedruckt worden. Ich verfalle nicht dem Irrtum einer verklärenden Erinnerung, wenn ich von dieser Gemeinsamkeit spreche. Der damals 60jährige Geheime Hofrat und Berliner Ordinarius der Chirurgie – auf der Höhe seiner Wirksamkeit und seines Ruhmes – hat dem 32jährigen Mitarbeiter weder den Text diktiert noch ihm bestimmte Teile „zuständigkeitshalber“ überlassen.

Aber eine solche bereits damals geäußerte Meinung hat in unseren Tagen dadurch neue Nahrung gefunden, daß in der Öffentlichkeit durch Darstellungen, die mit Anekdoten angefüllt und für das Interesse eines breiteren Publikums berechnet sind, ein Zerrbild entstanden ist Manhat zwar die Züge des genialen Arztes nachgezeichnet, aber als Grundmotiv eine ins Groteske gesteigerte Selbstherrlichkeit angenommen, die alles Denken und Handeln bestimmte.

Wer mit ihm wirklich zusammenarbeitete und nicht nur die eine oder andere von Stimmungen gefärbte Begegnung hatte, mußte ein ganz anderes Bild gewinnen: Seine geistige Beweglichkeit und Offenheit, verbunden mit einem starken und ständig regsamen Temperament, trieb ihn zu sehr ausgeprägten Auffassungen und Meinungen, die sich jedoch nie zu einem Dogma verhärteten, weil er überhaupt keine Anlage und Neigung zu dogmatischer Sinnesart besaß. Er kannte sich gut genug, um sich zur Korrektur eines Urteils bereitzufinden, und er war auch immer für neue und andere Auffassungen aufgeschlossen. Er entwickelte seine Gedanken meist aus dem Kern seiner ärztlichen Erfahrungen und verfolgte sie schnell über die Grenzen seines Faches und seiner Kunst hinaus. In diesem Übergang lag unsere Zusammenarbeit. Mochten ihm eine Ansicht oder eine Sache oder auch eine Person noch so konträr erscheinen, sein Interesse und manchmal auch seine Neugierde, in jedem Fall: sein beweglicher Geist und seine erlebnisstarke Seele überwanden voll Leichtigkeit und Elan solche Sperrungen mit Toleranz aus Souveränität.

Das Bild Sauerbruchs von Max Liebermann, das von tiefer Einfühlung zeugt und das der Porträtierte selbst – wenn auch mit fast scheuer Zurückhaltung – als Deutung seines Wesens gelten ließ, spiegelt nach meiner Kenntnis und Erinnerung das Zusammenspiel von genialem Tatendrang und kontemplativem, unbefangen staunendem Blick für Menschen, Dinge und Probleme.

So habe ich ihn in den verschiedensten Situationen erlebt: in ständigem fruchtbarem Wechsel von Anspannung und Gelöstsein, von energischer, auf einen einzigen Punkt konzentrierter Willenskraft und von gütigem weltweitem Verstehen, von vielfältiger Ausstrahlung der Persönlichkeit, zumal des akademischen Lehrers, in dem der Sinn auch für theatralische Wirkung lebendig war, und von Sehnsucht nach der Stille der privaten Sphäre, in der Einfachheit und Schlichtheit als innerste Wesenszüge seinen Lebensstil bestimmten.