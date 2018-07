Inhalt Seite 1 — Schlacht um den Pfennig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Senkung der Preise für das Markenbenzin der großen Ölgesellschaften in der Bundesrepublik um 2 Pfennig – Normalbenzin kostet jetzt 58 Pf (60 Pf) und Superkraftstoff 65 Pf (67 Pf) – war nicht nur ein nachträgliches Osterpräsent für die Kraftfahrer. Sie hat auch einige prinzipielle Bedeutung im Zusammenhang mit der immer noch nicht ganz ausgestandenen Diskussion über Sinn und Widersinn der DM-Aufwertung. Trotz der abnorm hohen fiskalischen Belastungen des Benzinverbrauchs – 58 vH des bisherigen Endverbraucherpreises wurden vom Staat abgeschröpft! – sind die jüngsten Vorgänge auf diesem Markt geradezu ein Schulbeispiel dafür, welche Wirkungen selbst eine relativ kleine Änderung der Währungsparität in der Praxis hat, oder jedenfalls haben kann.

Eine Korrektur der Kraftstoffpreise nach unten war allerdings schon seit längerem fällig. Rationalisierungserfolge bei der Rohölverarbeitung und Kostendegression, als Folge der stürmischen Mengenkonjunktur, haben diesen Entschluß nicht erst seit gestern nahegelegt. Es steht auch außer Frage, daß der immer härter werdende Wettbewerb auf dem Mineralölmarkt eine Preissenkung früher oder später auch ohne DM-Aufwertung erzwungen hätte. Es ist aber auch nicht zu bezweifeln, daß die Änderung der DM-Parität diesem Wettbewerb zusätzlich Beine gemacht und die Entwicklung, mit dem vorliegenden Ergebnis, erheblich beschleunigt hat. Die Aufwertung war nicht mehr, aber auch nicht weniger als der berühmte Punkt auf dem sprichwörtlichen i – eine Rolle, die sie möglicherweise auch noch in anderen Bereichen der Wirtschaft morgen oder übermorgen spielen wird.

Von den Kritikern der Aufwertung wurde – und wird auch heute noch, besonders die Gewerkschaften argumentieren so – immer wieder behauptet, daß sie für das inländische Preisniveau schon allein deswegen bedeutungslos bleiben würde, weil niemand die Importeure zwingen könne, den ihnen durch die Stärkung der DM-Kaufkraft im Ausland zugespielten Vorteil an den inländischen Verbraucher weiterzugeben. Das kann – in einer freien Wirtschaft – allerdings auch niemand. Die Aufwertung hat aber auch noch andere Wirkungen; sie fallen sogar stärker ins Gewicht, und sie vor allem hatten ihre Befürworter in erster Linie im Auge.

Jede – Änderung der Währungsparität verschiebt die Wettbewerbsposition von Inlands- und Auslandserzeugnissen – im Falle einer Aufwertung zugunsten der letzteren. Wenn diese Manipulation auf einen ausgesprochenen Käufermarkt trifft, also auf einen Markt, der unter starkem Druck des Wettbewerbs steht, dann können sogar schon die Bruchteile eines Pfennigs genügen, um den Stein ins Rollen zu bringen, – wie das Beispiel der jüngsten Benzinpreissenkung zeigt.

Die Mineralölfirmen, die jetzt ihre Preise nach unten korrigiert haben, beziehen lediglich das Rohöl aus dem Ausland. Sie verarbeiten es in ihren inländischen Raffinerien zu Fertigprodukten. Der „Aufwertungsgewinn“ beim Rohöldurchsatz zur Benzinherstellung macht nur ein Fünftel bis ein Drittel Pfennig pro Liter aus. Sprecher der Ölkonzerne haben sich denn auch nach der DM-Aufwertung beeilt, zu erklären, daß diese Kosteneinsparung kein Anlaß wäre, mit den Preisen herunterzugehen. Sie hatten damit auch nicht gar.z Unrecht. Aber auf dem deutschen Benzinmarkt gibt es auch noch die Außenseiter die sogenannten (konzern -)freien Tankstellen mit den weißen Zapfsäulen. Es sind bereits zweieinhalbtausend, und ihr Marktanteil steigt von Jahr zu Jahr. Gegenwärtig beträgt er etwa 15 vH. Und bei ihnen sieht die Rechnung schon etwas anders aus.

Das Benzin, das aus den weißen Zapfsäulen der Außenseiter fließt, ist zu einem großen Teil rein ausländischer Provenienz. Es wird als Fertigprodukt eingeführt. Hier schlägt die DM-Aufwertung stärker zu Buche. Bei einem Einstandspreis von (bisher) durchschnittlich etwa 13 Pfennig für das Liter importierten Benzins (dazu kommt, in roher Rechnung, eine fiskalische Belastung vom etwa 35 Pfennig und die Tankstellenprovision) macht eine fünfprozentige Importverbilligung etwa zwei Drittel Pfennig aus.

Auch das ist noch nicht viel, schafft aber doch schon von der Kostenseite her einen gewissen Spielraum für Preisoperationen. Da die freien Tankstellen – und das ist das Geheimnis ihres Erfolges – Benzin zu Preisen abgeben, die um mehrere Pfennig unter denen für Markenbenzin liegen, mußten die Ölgesellschaften nun wohl – schon aus propagandistischen Gründen – zum Gegenzug ansetzen, bevor die andere Seite möglicherweise aus ihrer durch die DM-Aufwertung gestärkten Position zu einem neuerlichen Angriff auf die Preise antritt.