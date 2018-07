Oper im Fernsehen ist ein Problem, die Fernsehoper ein anderes. Als ein drittes stellte sich „Die Verlobung von St. Domingo“ heraus: Wie verwertet man eine Oper, die für den Hörfunk geschrieben wurde, im Fernsehen? Winfried Zillig hatte jene Novelle Heinrich von Kleists 1957 im Auftrage des NDR als Funkoper komponiert. Die Dramaturgie dieser besonderen Gattung behauptete sich von neuem als Handikap: Im Februar 1961 wurde sie vom Bielefelder Stadttheater unverändert auf die Bühne gebracht. Ein Erzähler liest den originalen Kleist-Text vor, den der Musiker zunächst nur untermalt. An Kulminationspunkten der Handlung geht der epische Bericht in Gesangsdramatik über, entsteht „Oper“, die dann wieder von Erzählung abgelöst wird. Dieses in mehrfachem Wechsel angewandte Schema war eine saubere Sache, war Funk-Epik.

Bei der Übertragung in die Sichtbarkeit der Bühne ging die Rechnung nicht mehr auf. Während auch dort die Erzählung verlesen wurde, mußte die Szene periodisch erstarren, oder sie lenkte mit Pantomime von Kleists Wortkunst ab. Im Fernsehen nun erschien der Erzähler nur noch zur Einführung und für einige (dann allerdings stark abfallende) Schlußsätze. Das Kernstück der Story jedoch – die Zuflucht des französischen Offiziers von der Ried im Hause der Mulattin Babekan, seine spontane Liebe zu deren Tochter Toni, die überraschende Heimkehr des Negers und Franzosenschlächters Kongo Hoango, Rieds Fesselung, Rettung und das Mißverständnis, aus dem er Toni erschießt – das lief nun tatsächlich als in sich geschlossene Oper ab, ohne die interpretierenden Nuancen der Kleistschen Novelle. Zilligs geschwellter Gesangsdialog (und ein einziges verdi-haftes Arioso) werden lediglich kontrapunktiert von den musikalischen und rhythmischen „Reihen“ im Orchester. Durch Änderung des dramaturgischen Arrangements ist die Funkoper also wenigstens teilweise einer Fernsehoper angenähert worden.

Freilich blieb das Ganze nur eine Auswertung, pikant gemacht durch den selber dirigierenden Komponisten. Was den Zuschauern am Bildschirm anfangs versichert wurde – daß diese Oper ausnahmsweise „aktuell“ sei wegen des Rassengegensatzes als Stoff –, das dürfte ihnen jedoch in der fürs Fernsehen gerafften Musikhandlung kaum bewußt geworden sein. Andererseits ist aber die „Tragik“ zwischen den Liebenden vom Komponisten nicht zum Zentralthema erhöht worden. Die Kurzschlußhandlung von der Rieds ist weiterhin nur ein „trauriges“ Mißverständnis – ein echtes Novellenmotiv, kein tragödisches. Wohin man diese urspüngliche, richtige Funkoper auch drehen und wenden mag – auf die Bühne oder ins Fernsehen –, das Ergebnis erweist sich als Stückwerk, und die Stücke stimmen nicht mehr zusammen.

Die Inszenierung von Joachim Hess steuerte ohne viel Rücksicht auf den stilistischen Sonderfall stracks auf die Fernsehoper zu: pathetische Hell-Dunkel-Effekte, betont undeutliche Photographie, herausknallende Gesichter mit Blick zum Zuschauer, wo es sich nur um „Beiseitesprechen“ handelte. Und schließlich hatte Hess kein Zutrauen zur Tragkraft längerer musikalischer Schilderungen. Nach Reporterart blendete er Illusionsstützen ein, die noch nicht einmal gut waren. J. J.