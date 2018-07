Ein nicht ganz geglücktes Experiment – Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Streit um den Verteilungsschlüssel

Von Theodor Eschenburg

Im Bund und in einigen Ländern haben die Parlamente Beträge zur Förderung der politischen Bildungsarbeit der Parteien in die Etats eingesetzt. Der Betrag im Bund beläuft sich auf fünf Millionen Mark; diese Summe wird nach der Fraktionsstärke auf die Parteien verteilt. Der GB/BHE, der im Bundestag keinen Sitz hat, klagte deswegen im Juni 1960 beim Bundesverfassungsgericht und verlangte für sich eine angemessene Berücksichtigung. Ferner beantragte er, daß bis zur Entscheidung über die Klage durch eine einstweilige Anordnung die Auszahlungen der Förderungsgelder an die anderen Parteien untersagt würden.

Diesen Antrag hat das Bundesverfassungsgericht jetzt abgewiesen. Es sei verfassungsrechtlich zulässig, so erklärte es, den politischen Parteien von Staats wegen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Eine Unterbrechung dieser Zuweisungen, die ja die Parteien von sachfremden Zuweisungen unabhängig machen sollen, würde das Gemeinwohl mehr beeinträchtigen als der möglicherweise nur vorübergehende Ausschluß einer im Bundestag nicht vertretenen Partei von diesem staatlichen Finanzierungsprogramm.

Geheime Subventionen

Man mag die staatliche Finanzierung der Parteien billigen oder verwerfen – auf keinen Fall steht sie grundsätzlich im Widerspruch zum Grundgesetz. Sie ist auch nicht etwa „unsittlich“. Mir ist eine derartige Behauptung letzthin verschiedentlich unterstellt worden; ich habe sie indes nie gemacht. „Unsittlich“ habe ich lediglich die mittelbare oder unmittelbare geheime oder getarnte Staatsfinanzierung der Parteien genannt – zum Beispiel eine Finanzierung aus Regierungsfonds zu Gunsten der einzigen Regierungspartei oder Koalitionsparteien.

Auch der GB/BHE hat ja die offene Subventionierung aus Staatsmitteln verfassungsrechtlich nicht angefochten, sondern nur seinen Ausschluß von der Zuteilung. Hätte freilich das Bundesverfassungsgericht dem Antrag des GB/BHE stattgegeben, dann hätte sich sofort die Frage nach dem Anteil gestellt, der eigentlich auf den BG/BHE entfallen sollte. Man hätte die Berechnung auf der Basis der Fraktionsstärke aufgeben müssen und vielleicht statt dessen die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl zugrunde legen können. Das aber hätte bedeutet, daß einer Splitterpartei auf Grund der Sperrklausel der Eintritt in den Bundestag verwehrt, daß aber dieselbe Partei gleichzeitig subventioniert würde. Schließlich hätten wohl auch Parteien, die für die nächsten Wahlen zum erstenmal Kandidaten präsentieren wollen, Ansprüche geltend gemacht. Daß das Bundesverfassungsgericht unter diesen Umständen die Beschränkung der Subventionierung auf die im Bundestag vertretenen Parteien anerkannt hat, leuchtet daher ein.