In der Theorie sehr schön – aber in der Praxis schwer durchführbar

Von Franz Joachim Clauss

Der erste Teil dieser kritischen Analyse der „Index-Währung“ (Vergl. DIE ZEIT Nr. 15 v. 7. IV. 1961), also jener seit etwa 30 Jahren in allen westlichen Ländern üblich gewordenen Methode, die Stabilität einer Währung an der Entwicklung des Preisniveaus zu messen, handelte von der Problematik von Preis-Vergleichen. In dem hier folgenden zweiten Teil ist die Rede von dem anderen Pferdefuß der Index-Währung, nämlich von der Schwierigkeit, sie unter den politischen Bedingungen unserer Zeit überhaupt zu realisieren.

Der Preisindex des Statistischen Bundesamtes für die Lebenshaltung ist seit 1950 um etwa 20 Prozent gestiegen. Demnach hätte sich also, nach den Regeln der Indexwährung, die Deutsche Mark in den letzten zehn Jahren um ein Fünftel entwertet. Auch diese Behauptung, die heute allerorten zu lesen und zu hören ist, entspricht nicht den Tatsachen.

Zuerst einmal wird fast immer außer acht gelassen, daß es uns in dieser Hinsicht durchaus nicht wesentlich schlechter geht als der vielgerühmten Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Zum anderen wird übersehen, daß die stärksten Preissteigerungen auch in der Bundesrepublik nicht in jenen Bereichen entstanden, die sich durch eine straffe Indexwährungs-Politik allenfalls beeinflussen ließen. Die „Teuerung“ machte allein bei Ernährungsgütern etwa 30 vH aus, bei den Aufwendungen für den Verkehr (Bahn, Straßenbahn usw.) 38 vH und bei Heizung und Beleuchtung sogar 46 vH. In diesen Bereichen hatte die Preissteigerung einen weitgehend politischen oder sonstwie autonomen Charakter. Dagegen haben sich die statistisch erfaßten Veränderungen der Preise für Gebrauchsgüter in verhältnismäßig engen Grenzen gehalten. Für Hausrat wurde ein Anstieg von 12 vH registriert, für Bekleidung von 7 vH. Im amtlichen Einzelhandels-Preisindex bleiben von der vielzitierten „schleichenden Inflation“ seit 1949 bzw. 1951/52 noch ganze 2–4 vH übrig!

Wenn man bedenkt, auf wie unsicheren Füßen alle Preisindexzahlen stehen, sobald man ihren praktischen Wert etwas genauer durchleuchtet, so muß man sich doch wohl fragen, ob im Bereich des Warenangebots überhaupt von einer „schleichenden Inflation“ die Rede sein kann, zumal die Bruttoeinkommen sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und die Nettoeinkommen aller Arbeitnehmer sich um 86 vH erhöht haben. Selbst nach Abzug eines zwanzigprozentigen Preisanstiegs bliebe noch eine Kaufkraftzunahme von 70 bis 90 vH übrig.

Dienstleistungen werden teurer