r. g., Stuttgart

Der Landtag von Stuttgart hat es sich mit dem Feuerwehrgesetz leichtgemacht, um so schwerer haben es dafür die Gemeinden und die Gerichte. Das erste, 1956 verabschiedete Gesetz, wonach die Gemeinden von jedem Mann im Alter zwischen 18 und 60 Jahren eine Abgabe zur Finanzierung der Feuerwehr verlangen konnten, war 1959 für verfassungswidrig erklärt worden. Darauf brachte es der Landtag im vorigen Jahr in neuer Auflage heraus. Jetzt wird jeder feuerwehrdiensttaugliche Mann zwischen dem 18. und 50. Lebensjahr zur Steuer veranlagt, wenn er keinen Dienst an der Spritze leistet. Ein Rechtsanspruch, in die Feuerwehr aufgenommen zu werden, besteht freilich nicht. Eine Fabrikbesitzerin zum Beispiel braucht also in Baden-Württemberg keinen Pfennig für die Feuerwehr zu zahlen.

Dieses neue Gesetz rief denn auch bald wieder die Kritiker auf den Plan. Die ersten Einsprüche wurden erhoben, als die Gemeinden im vorigen Frühjahr ihre Feuerwehrsatzungen nach dem „Spritzenhausgesetz“ erlassen hatten. Und jetzt ist es wieder soweit: Das Bundesverfassungsgericht wurde abermals angerufen, es will der „Rechtsunsicherheit“ auf dem Gebiet der Feuerwehrfinanzierung ein Ende bereiten.

Vorausgegangen war eine Entscheidungdes Verwaltungsgerichts in Sigmaringen vom Februar. Auf den Einspruch eines jungen Mannes, der geltend machte, er habe weder ein eigenes Einkommen noch könne er Feuerwehrdienst leisten, kam das Gericht zu dem Schluß, daß der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Fassung des Gesetzes lediglich redaktioneller Natur sei und nicht die verfassungsrechtlichen Bedenken beseitige.

Dem Gesetzgeber sei es weniger darauf angekommen, daß nun alle 18 bis 50 Jahre alten Männer Feuerwehrdienst leisteten, was praktisch unmöglich sei, vielmehr sei das Ziel dieses Gesetzes, Mittel für die Ausrüstung der Feuerwehr zu beschaffen. Diese Finanzierung sei jedoch nicht allein den achtzehn- bis fünfzigjährigen Männern zuzumuten; das sei Sache aller am Brandschutz Interessierten.

Die Stellungnahme des Verwaltungsgerichts, das sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt hat, ist am 24. Februar veröffentlicht worden. Zwei Tage zuvor jedoch hatte noch das Landratsamt in Eßlingen am Neckar den Einspruch eines unwilligen Steuerzahlers mit der Bemerkung beschieden, das Landratsamt müsse den „Widerspruch kostenpflichtig abweisen, falls Sie es nicht vorziehen, ihn zurückzunehmen“.

Wie es um die Chancen des Feuerwehrgesetzes bestellt ist, zeigt sich auch daran, daß sich jetzt während der Haushaltsberatungen viele Städte und Gemeinden entschließen, auf die Feuerwehrabgabe zum Teil rückwirkend zu verzichten. Der Württembergische Gemeindetag, die Interessenvertretung der Gemeinden Württembergs, hat vorige Woche sogar die Empfehlung ausgesprochen, die Gemeinden sollten die Veranlagung zur Feuerwehrabgabe so lange zurückstellen, bis das Karlsruher Gericht gesprochen habe.

Ob sich der Landtag, der es mit seinem Spritzenhausgesetz so brandeilig hatte, nun eines Besseren besinnt? Wenn früher „Feurio!“ geschrien wurde, dann war eben das ganze Dorf auf den Beinen und half beim Löschen. Heute ist die Brandbekämpfung eine Arbeit von Spezialisten geworden. Die müssen freilich bezahlt werden – aber von allen.