Von Georg Britting

In einem strengen Winter war das, in einem Dorf in Polen, vor mehr als hundert Jahren. Die Kälte war so hart, daß es die Raben bis ins schwarze Herz hinein fror, und sie tot von den Bäumen fielen, den Füchsen zum Fraß, die sonst nicht viel fanden.

Da war ein Schmied in dem Dorf, baumlang und mit breitem Brustkasten, der war von ordentlicher Natur, bei ihm mußte alles am gehörigen Platz sein, jedes Durcheinander war ihm zuwider. Und weil ihm eben jetzt noch, zur späten Abendstunde, in der Wohnstube eine Eisenstange stand, mit der er am Nachmittag ein widerspenstiges Krautfaß geöffnet hatte, so ließ ihm das keine Ruhe, und er mußte sie durchaus noch in die Werkstatt bringen, die neben seinem Häuschen lag.

Er trat vor die Haustür, Mondschein war, der Schnee glänzte, und vor ihm war ein großer, grauer Hund, dem sträubten sich die Nackenhaare vor dem unerwarteten Mann. Das ist der vom Wirt! erkannte ihn der Schmied, und sagte: Fort mit dir! Der ging aber nicht, knurrte nur tief aus der Brust herauf, und wie Feuerkugeln glühten seine Augen, und nun setzte er gar zum Sprung an. Ja, freilich, sagte der Schmied, das wäre! und schlug dem Hund die Stange unsanft über den Rücken. Darob stieß das Tier einen erbärmlichen Schrei aus, unterließ es zu springen und suchte, das Hinterteil nachschleppend, das Weite. Blut sieht man keins, dachte der Schmied, und dachte: so bös war’s auch nicht gemeint! und sah zum kalten Mond hinauf, auch Sterne waren da, und trug die Eisenstange in die Werkstatt, und legte sich dann ins Federbett zu seiner Frau, da war’s warm.

Am andern Morgen machte ihm sein Gewissen schwer zu schaffen, ob er nicht gestern zu gröblich gehandelt gegen des Nachbarn Vieh. Er ging denn zu dem Wirt, und auf den Staffeln vorm Wirtshaus saß der Hund und knurrte – er hatte den Ton noch im Ohr! Hast noch nicht genug? fragte er ihn versöhnlich und gab ihm einen Fußtritt. In der Wirtsstube trank er keinen Schnaps, so locker saß ihm das Geld nicht an einem gewöhnlichen Werktag, sondern sagte dem Wirt nur, daß er besser solle achthaben auf seinen herumstrolchenden Köter, und gestern sei der bei Mond- und Sternenschein vor seiner Schmiede gesessen, ein Schreckbild und greulich. Was? antwortete der Wirt gekränkt, die ganze Nacht lag er mir im Hausflur an der Kette, und vor einer halben Stunde erst ließ ich ihn los! Ich hätte gewettet, daß es deiner gewesen, versetzte der Schmied, seiner Sache nun nicht mehr sicher, kraulte sich den Bart und ging heim.

Keine zweihundert Schritte von seinem Haus entfernt, jenseits der Straße, auf freiem Feld, in einer Mulde, fand er, was er suchte: Groß und grau lag der Hund im Schnee und zeigte ihm die Zähne, obwohl das keinen rechten Sinn mehr hatte, tot wie er war. Der Schmied hatte ihm das Rückgrat zerschlagen. Es war kein Hund, sah er jetzt, im hellen Taglicht, es war ein Wolf, und keiner von den kleinsten. Eine Wölfin war es, und es wird niemand verwundern, daß der Schmied die Mütze abnahm, ein Stoßgebet sprach und sich bekreuzte.

Das Wolfsfell gab ein schönes Erinnerungsstück, um das er viel beneidet wurde. Da sieht man es wieder, sagten die Bauern, wer Glück hat, führt die Braut heim, und sagten, wer es haben soll, der kriegt’s, und ihm läuft es noch zu, und warfen mit Sprichwörtern um sich, und so ein Lapp, sagten sie, erschlägt einen Hund und gewinnt eine Wolfshaut! Ihren Kindern aber schärften sie es streng ein, am Abend nicht mehr das Haus zu verlassen.