Von Wolf gang Ebert

Ich gehöre nicht zu jenen böswilligen Feinden des Kanzlers, die von ihm behaupten, er habe keine Freunde. Mindestens einen Freund besitzt er schon lange in dem Bankier Pferdmenges. Und seit kurzem wissen wir, daß er sogar noch einen weiteren Freund besitzt, von dem man bisher gar nichts geahnt hatte. Wahre Männerfreundschaften mit all ihrer zarten Poesie und verschämten, etwas pathetischen Sentimentalität – den Frauen so rätselhaft fremd – setzt ja eine gewisse Diskretion, eine gewisse Heimlichkeit voraus, und die hat sich gerade in diesem Falle auf prächtige Weise bewährt. Dies bedenkend, mag man es fast bedauern, daß die Freundschaft Adenauers mit dem früheren amerikanischen Außenminister Dean Acheson durch ihre Rhöndorfer Begegnung nun doch der Öffentlichkeit preisgegeben wurde. Vielleicht werden sie einander fortan nie mehr ganz ungehemmt ins Freundesauge blicken können ...

Natürlich wäre es naheliegend, anzunehmen, der bisher unbekannte Freund des Kanzlers habe diesen besucht, um mit ihm über Politik zu reden. Immerhin ist Acheson Sonderbeauftragter für NATO-Fragen, und gerade in der NATO scheint ja einiges im Gange zu sein. Der aber kennt die Freundschaft dieser beiden Männer schlecht, der da glaubt, sie würden sie sich durch die Politik vermiesen lassen. Deswegen und nur deswegen wurde dem Wunsche Brentanos und Strauß’, an diesem Freundschaftstreffen teilzunehmen, nicht entsprochen. Wenn sich zwei alte Freunde nach so langer Zeit wiedersehen, wollen sie gern ganz für sich allein sein. Brentano und Strauß hätten sich dabei nur gelangweilt und vielleicht sogar ein wenig gestört. Wenn es aber noch eines Beweises bedurft hätte, daß die Politik aus dem Spiel gelassen wurde – was beinahe zu bedauern ist – dann, hat ihn das Schlußwort Achesons geliefert. Er sprach nämlich davon, daß man eine sehr gute und ernste Unterhaltung geführt habe und in wesentlichen Punkten übereinstimme.

Was mögen sich die beiden alten Freunde in diesem „Gespräch unter vier Augen“, wie es genannt wurde (die des Dolmetschers wurden natürlich nicht mitgezählt), wohl zu sagen gehabt haben? Nun, zunächst herrschte wohl zwischen beiden gewisse Befangenheit. Jede Freundschaft kennt ihre Krisen, so auch die zwischen Konrad und Dean. Konrad hat, das kann und wird er nicht leugnen, seinen Freund während der letzten acht, neun Jahre arg vernachlässigt. Natürlich hatte er, wie wir alle, wenig Zeit. Aber dem empfindsamen Dean war es nicht entgangen, daß Konrad recht viel Zeit dafür übrig hatte, sich mit Dwight und Foster zu treffen, deren Freundschaft ihm damals wohl wichtiger war. Vergißt Konrad über neue Freunde alte so schnell? wird sich Dean gefragt haben, und Konrad dürfte es nicht leicht gefallen sein, ihm zu beweisen, daß seine Beziehungen zu Dwight und Foster nicht so tief und innig waren wie die zu Dean. Um Dean ganz zu besänftigen, wird Konrad sogar versprochen haben, Dwight bei seiner Amerikareise nicht zu besuchen. Natürlich wird Konrad nicht leugnen können, daß ihm Charles eine kurze Zeitlang einiges bedeutet hat – aber wie lange ist das schon wieder her? (Seit de Gaulle die NATO-Spitze umorganisieren wollte, werden Leute, die nichts von Freundschaft verstehen, behaupten.) Daß aber etwa ein Harold den Dean jemals aus dem Herzen Konrads verdrängen würde, das glaubt der ehemalige amerikanische Außenminister gewiß nicht.

Eigentlich war es mehr ein Zufall, der die beiden wieder zusammengeführt hat. Dean hatte gerade in Den Haag beruflich zu tun – von Beruf ist er eigentlich Rechtsanwalt – und das war eine günstige Gelegenheit, zumal sich ja bei der Washingtonreise Konrads keine Gelegenheit ergab. Dort, in Washington, hätte Konrad einen Freund wie Dean ganz gut gebrauchen können. Kennedy und Adenauer sind einander noch recht fremd, und ob sie jemals so herzliche Bande umschlingen werden wie Konrad und Dean, das erscheint noch etwas fraglich. Freundschaften gedeihen nicht von heute auf morgen. Erst wenn man einmal davon hören sollte, einer habe dem anderen einen privaten und keinen offiziellen Besuch abgestattet, erst dann würde man erfreut feststellen können, daß nun auch aus John und Konrad alte Freunde geworden sind und der Kanzler somit schon immerhin drei Freunde besitzt.