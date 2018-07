Inhalt Seite 1 — Badeorte mit neuen Silhouetten Seite 2 Auf einer Seite lesen

N-s. Lübeck, im April

Die „Urlaubslandschaft“ an der See ändert ihr Gesicht. Die Badeorte entwickeln „modernen Kurbetrieb“. Wie stark die Dynamik dieser Entwicklung ist, sei an Grömitz dargelegt. In einer Kurzeitung, die der renommierte Lübecker Verlag Charles Coleman im Jahre 1906 für alle Bäder der Lübecker Bucht herausgab, ist Grömitz als kleinstes Bad erwähnt. Es war ein Fischerdorf mit einigen Badegästen, weiter nichts. In einem offiziellen „Führer durch die Badeorte des Verbandes deutscher Ostseebäder“ vom Jahre 1926, der alle Ostseebäder von Memel bis Glücksburg einschloß, im ganzen 82 Orte, ist Grömitz noch nicht einmal erwähnt. Dann aber setzte eine Entwicklung ein, die Grömitz in die Spitzengruppe der deutschen Seebäder brachte. Es entstand ein Badeort, der als „Bad der Sonnenseite“ zu allergrößtem Ansehen kam.

Grömitz eröffnete im vorigen Jahr ein Meerwasser-Hallenschwimmbad, das eine Verlängerung der Badesaison von Anfang April bis Oktober garantiert: Auch an kalten Tagen kann man in dieser Schwimmhalle, die vom 1. April bis Ende Oktober offen ist, im Ostseewasser baden, das konstant auf 23 Grad gehalten wird. Eine geräumige Liegehalle ermöglicht Liegekuren auch bei unruhigem Wetter. Diese neue Anlage bildet das Kernstück eines modernen Kurmittelhauses, von dem ein weiterer großer Flügel in diesem Herbst gebaut wird.

Zur Sommersaison aber wird schon ein „Hotel garni“ und ein „Appartementhaus“ mit zusammen 250 Betten fertig. Das „Hotel garni“ stellt 150 Betten zur Verfügung; jedes Zimmer hat eine Dusche und ist elegant eingerichtet. Das von einer Bremer Firma erbaute Appartementhaus sichert Freunden der Ostsee eine komfortable Dauerunterkunft für den Sommer. Durch diese Neubauten hat Grömitz zusammen mit anderen Erweiterungen einen Zuwachs von 750 Betten in dieser Saison. Wie Kurdirektor Schill stolz mitteilen kann, war es Grömitz in den letzten Jahren möglich, in jeder Saison mindestens 500 Betten mehr den Gästen zur Verfügung stellen zu können. Insgesamt sind es jetzt 8500 Betten. Auch ein neues Café mit 200 Plätzen wird noch in dieser Saison fertig. Vier neue Tennisplätze werden den Gästen zur Verfügung stehen, und für 3000 Autos wurden Parkmöglichkeiten geschaffen.

Großzügig ist auch die Landschaftsplanung. Das Hinterland hinter der Strandzone war bisher, soweit es nicht noch Bauernland war, ziemlich ungepflegt und unansehnlich, doch nicht mehr ursprünglich und wild. Jetzt ist ein Landschaftsgärtner engagiert worden, der eine Kuranlage schaffen wird, die mit den Parklandschaften deutscher Heilbäder konkurrieren will. Zentrum dieser Ferienlandschaft ist die 3000 Meter lange Promenade, auf der man bequem und angenehm hin- und herschlendern kann. 3000 Strandkörbe stehen den Gästen zur Verfügung.

Das „oldenburgische Ostseebad“ Timmendorferstrand ist in dem Ostseebäderführer von 1926 schon groß vertreten. Aber auch dieses Bad ist dabei, sich eine neue Silhouette zuzulegen. Mit einem Kostenaufwand von 2,3 Millionen Mark wurde ein Kurzentrum geschaffen, dessen Attraktion eine Schwimmhalle und eine komfortable Liegehalle sein werden. Das Kurmittelhaus, das schon in diesem Sommer den Gästen zur Verfügung stehen wird, soll das ganze Jahr geöffnet sein; es soll mithelfen, eine „Ganzjahressaison“, wie sie von Kurdirektor Schönau geplant wird, konsequent aufzubauen.