Die Kfz-Versicherer rüsten für das große Rennen um die Gunst des Autofahrers

Von Reinhold Klamm

Der Autofahrer in der Bundesrepublik harren in absehbarer Zeit einige Überraschungen. Vielleicht sind sie sogar erfreulicher Art. Anfang nächsten Jahres tritt die Verordnung PR 15/59 in Kraft; sie hebt die seit Jahr und Tag praktizierte Preisbindung in der Kfz-Versicherung auf und gestattet es den Versicherungsgesellschaften, ihren Kunden individuelle Tarife anzubieten. Ab 1. Januar 1962 werden also die bundesdeutschen Kraftfahrer die Qual der Wahl zwischen unterschiedlichen Versicherungsbedingungen haben. Bei den Versicherungsmathematikern indes hat das große Rechnen schon jetzt begonnen ...

Im vergangenen Jahr wurden nach noch nicht offiziell bestätigten Schätzungen rund 14 000 Menschen im Straßenverkehr getötet; 436 000 Verletzte waren zu beklagen, davon etwa 150 000 Schwerverletzte. Die Zahl der polizeilich registrierten Unfälle belief sich auf rund 950 000. Nach Ansicht der Versicherungswirtschaft entspricht der volkswirtschaftliche Schaden, der 1960 in der Bundesrepublik auf Verkehrsunfälle zurückzuführen war, einem Betrag von über 4 Mrd. DM; das ist eine Milliarde mehr als im Vorjahr.

Bezieht man in diese erschreckende Bilanz die steigenden Aufwendungen der Kfz-Versicherungswirtschaft mit ein, dann muß notgedrungen die hochgespannte Hoffnung auf eine tiefgreifende Liberalisierung des bisher starren Tarifsystems einer gewissen Ernüchterung weichen.

Zwei Etappen

Es ist in diesem Zusammenhang ratsam, sich noch einmal eingehend vor Augen zu führen, welche Möglichkeiten das Bundeswirtschaftsministerium mit der Verordnung PR 15/59 eröffnet hat. Die Auflockerung der Preisbindung wird sich demnach in zwei Etappen vollziehen. Ab 1. Januar 1962 kann jede der 96 Versicherungsgesellschaften, die sich mit der Kraftfahrtversicherung befassen, eigene Tarife kalkulieren, mit der Einschränkung allerdings, daß das Angebot dem Interesse des Gemeinwohls entsprechen und auch dem voraussichtlichem Risiko Rechnung tragen muß.