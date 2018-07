Innerhalb von sieben Jahren hat sich in den westdeutschen Tischlereibetrieben die Maschinenleistung verdoppelt. Die Maschinen zur Holzbearbeitung wurden so weiterentwickelt, daß es heute in der gesamten Holzwirtschaft schwerfällt, noch eine klare.Grenze zwischen Handwerks- und Industriebetrieben zu finden. Auch kleinere Betriebe mit fünf bis zehn Beschäftigen verwenden Holzbearbeitungsmaschinen, deren Leistung sich nicht wesentlich von denen der Großbetriebe unterscheidet; mag es sich dabei um das Zuschneiden von Fensterrahmen handeln oder um die Oberflächenbearbeitung von Möbelteilen. Ein technisch erkennbarer Unterschied zwischen dem Handwerks- und dem Industriebetrieb besteht oft nur darin, daß der Industriebetrieb seine Maschinen stärker ausnutzt und sich noch strenger spezialisiert hat.

Diese Entwicklung bot allen Klein- und Mittelbetrieben wieder die Chance, dem Wettbewerb mit der Industrie gewachsen zu sein. Der Preis besteht allerdings in einem beträchtlich gestiegenen Kapitalaufwand. Der Arbeitsplatz in einer mittleren Tischlerei kostete noch um die Jahrhundertwende (ohne bauliche Investitionen) etwa 500 RM, heute sind es 7000 bis 9000 DM. Diese Steigerung des Kapitalaufwandes um das Achtzehnfache zwang die Kleinstbetriebe entweder zum Ausscheiden oder zum Aufstocken. Die durchschnittliche Betriebsgröße im Tischlerhandwerk wächst noch immer. Sie liegt heute bei 5,4 Beschäftigten. Vor zehn Jahren beschäftigte jeder Handwerksbetrieb der Gruppe Holz im Durchschnitt nur 3,4 Personen.

Mit der Entwicklung von größeren Betrieben ging die Spezialisierung einher. Auch dieser Trend ist noch nicht am Ende; denn gerade Spezialmaschinen für die Holzbearbeitung sind gegenwärtig sehr gefragt. Werkstätten von acht Beschäftigten an aufwärts schaffen sich auch schon verhältnismäßig teure Spezialmaschinen an, etwa hydraulische Furnierpressen, die zwischen 8000 und 12 000 Mark kosten.

Es deutet vieles darauf hin, daß der Maschinenbau jetzt in der Vervollkommnung und Neuentwicklung von Spezialmaschinen das beste Geschäft sieht. Die Grundmaschinen für die Holzbearbeitung haben einen solchen technischen Zustand erreicht, daß nur noch geringe Fortschritte möglich scheinen. Die Industrie bemüht sich vornehmlich um die Verbesserung jener Maschinenvorrichtungen, die ein noch genaueres Arbeiten und kürzere Rüstzeiten gestatten. Weit gediehen ist auch die Entwicklung von Handmaschinen. Sie haben besonders auf den Baustellen mitgeholfen, steigende Lohnkosten durch kürzere Arbeitszeiten auszugleichen.

Die Konstruktion von Spezialmaschinen wird auch durch neue Werkstoffe angeregt. Immer mehr Maschinen stehen zum Beispiel für die Verarbeitung von Kunststoffen zur Verfügung. Auf der Messe wird eine Kunststoff-Säge angeboten mit der ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit von 22 000 Umdrehungen in der Minute. So soll ein Aufsplittern der Schnitte völlig vermieden werden. Als weiteres Beispiel für die Spezialisierung sei auf eine Kübel-Heftmaschine hingewiesen, ein neuartiges Aggregat zur Herstellung von Holzkübeln. Bei zweckentsprechender Ausstattung soll es mit dieser Maschine gelingen, in der Stunde bis zu 400 Butterkübel, Tönnchen oder Austernkörbe von 15 bis 35 Liter Inhalt herzustellen. Die automatisch arbeitende Maschine macht in jeder Minute 350 Heftungen. Solche und andere Spezialmaschinen werden sicher weitere Holzbearbeitungsbetriebe veranlassen, sich zu spezialisieren.

Auf der Messe ist die immer größer werdende Ausstellungsfläche der Holzbearbeitungsmaschinen ein Spiegelbild der lebhaften Typenentwicklung und Programmerweiterung. Unter den 294 Ausstellern in dieser Gruppe des Maschinenbaues werden sich 91 ausländische Firmen befinden und damit ein internationales Angebot bringen. Die Zahl der ausländischen Aussteller ist in einem Jahr um rund 50 Prozent gestiegen, ein Zeichen für den lebhaften Wettbewerb dieses Maschinenbauzweiges und den noch immer entwicklungsfähigen Markt. -ng