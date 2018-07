Von Jean Dutourd

Wie kann man nur den Pessimismus lieben und die Pessimisten nicht ausstehen? Aber so bin ich nun einmal. Das ist ein Widerspruch unter vielen anderen. Ich meine, es ist eben eine Frage von Herz und Verstand, die sich ja bekanntlich oft nicht einig sind: Jenes will hü, dieser will hott. Der Pessimismus gefällt mir als geistige Haltung, weil er meiner Ansicht nach mit dem üblichen Gang der Welt harmoniert und weil es außerdem klug ist, grundsätzlich anzunehmen, daß alles nur vom Regen in die Traufe kommen kann. Mein Herz dagegen, das nicht überlegt, sondern sich damit begnügt zu fühlen, ist froh oder traurig, je nachdem, ob man es ermutigt oder zur Verzweiflung bringt.

In Wirklichkeit gibt es wenige einwandfreie Pessimisten. Ich verstehe darunter einen energischen, unnachsichtigen Menschen, der keine Handlung in Angriff nimmt, ohne die schlimmsten Folgeerscheinungen in Betracht zu ziehen, um sie abwenden zu können, und der sich nach dieser Erwägung aus Leibeskräften bemüht, zum Ziel zu gelangen. Die meisten Pessimisten, die ich kenne, entlehnen beim Pessimismus nur einen ausgezeichneten Vorwand für das Nichtstun. Das hätte nichts zu sagen oderwenig und ginge schließlich nur sie selber an: aber sie müssen außerdem noch die Moral der anderen untergraben. Denn der Pessimismus hat ein schlechtes Gewissen; er kennt seine Energielosigkeit trotz der düsteren, philosophischen Farben, mit denen er sie verbrämt, sehr gut. Der Anblick der Tat, der Tat, die fähig ist, der Dinge Herr zu werden, macht ihn rasend. Er ist ein Neubekehrer, ein Apostel. Er will, so viele Leute wie möglich entmutigen, um viele seinesgleichen zu haben. So ist. der übliche Weg der Verderber: Sie trachten danach, sich in der Masse zu verlieren, und sagen sich dabei, daß ein Laster kein Laster mehr ist, sobald die große Masse davon befallen wird.

An dem passiven Pessimismus ist unleugbar eine ausgesprochene Neigung zum Unglück beteiligt, vor der den gesunden Menschen graut. Nach meiner Meinung gibt es einen Pessimismus, der elektrisiert: den des klaren, tapferen Menschen, der kein Unternehmen ohne Vorsichtsmaßnahmen beginnt; und einen Pessimismus, der lähmt: den der grämlichen, energielosen Gemüter. Mit anderen Worten, man muß rechtzeitig aufhören können, die gesteckte, gleichsam unsichtbare Grenze zu spüren, die den Scharfblick vom Verzicht trennt. Wenn der Pessimismus über sein Ziel hinausschießt, wird er seinerseits eine Illusion, und eine viel verheerendere als der albernste Optimismus, denn er führt zu nichts.

Die Italiener erzählen eine Geschichte, die zeigt, in welchem Augenblick man aufhören muß, das Schlimmste vorauszusehen. Giovanni begegnet Vittorio, der ein. Gewehr umgehängt hat.

„Wo willst du jetzt hin, lieber Freund?“ fragt er.

„Ich will auf Leopardenjagd oder, wenn du das lieber hast, auf gattopardo-Jagd, wie man bei uns sagt“, antwortet Vittorio ungezwungen.