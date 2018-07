Gefahren und Schwierigkeiten der Weltraumfahrt

Von Theo Löbsack

Schneller noch, als das russische Raumschiff am 12. April unseren Planeten umkreisen konnte, hat die Nachricht von der erfolgreichen Rückkehr Major Gagarins die Runde um die Erde gemacht. Chruschtschows Propaganda sorgte dafür, daß sein Name bis ins letzte Eingeborenendorf drang. Wer wollte es dem Kreml auch verdenken? Ziehen wir aber den Heldenrummel vom Ereignis ab, so bleibt ein Tatbestand von bemerkenswerter Einmaligkeit: Seit dem 12. April gibt es einen Menschen unter uns, der von sich sagen kann, daß er die Erde als Planet gesehen hat.

„Die Sonne im Weltraum ist um ein Vielfaches heller als hier auf der Erde“, schilderte Gagarin seine Eindrücke. „Der Weltraum ist dunkel, sehr dunkel. Die Sterne sind hell und deutlich. Das ganze Bild des Firmaments wirkt viel kontrastreicher als von der Erde aus. Die Erde sah aus wie ein herrlicher blauer Ball...“

Durch einen Sehschlitz sah Gagarin während des Fluges ein Bild, wie es noch niemand vor ihm erblickt hat. Der Russe sah den „Menschenstern“ frei im Raum schweben. Er sah die Erde, umgeben von einem sepiafarbenen All, in dem Sonne und Sterne mit bestürzender Leuchtkraft glitzerten. Gagarin ist der erste Mensch, der eine Ahnung von der namenlosen Kraft bekommen haben mag, die unsere Erde im Weltraum hält.

Aber wir wissen auch, daß Gagarins Reise um den Globus alles andere als ein Spazierflug war. Hundertundacht Minuten war er im Weltraum. Was ist ihm widerfahren? Täuscht uns das ungerührte Gesicht und das Lächeln, das er den Photographen nach seiner Rückkehr machte?

Die russischen Wissenschaftler sind verschwiegene Leute. Sie wissen ebenso wie ihre westlichen Kollegen, daß man nicht alle Raumfluggefahren im Labor rekonstruieren kann, um zu sehen, wie der Mensch mit ihnen fertig wird. Sie haben jetzt ein Wissen, mit dem sich ihr Vorsprung vor dem Westen in der Raumfahrt erneut vergrößert – und dieses Wissen geben sie nicht ohne weiteres preis.