In den letzten zehn Jahren entstanden in der Bundesrepublik – wie kürzlich gemeldet wurde – 40 000 neue Einzelhandelsgeschäfte. Diese Zahl sollte jedoch nicht zu falschen Schlüssen verleiten. Nachdem der Höhepunkt der Geschäftseröffnungen überschritten war, wurde am 13. September 1950 zum erstenmal nach dem Kriege eine Arbeitsstättenzählung durchgeführt, die einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur des Einzelhandels ermöglichte. Eine ähnliche umfassende Zählung fand erst wieder im vorigen Jahr statt, ohne daß die Auswertung bisher vorliegt.

Wenn man sich dennoch ein Bild von der Entwicklung machen will, kann man die Zahlen der Umsatzsteuerstatistik zu Hilfe nehmen. Einige kleine Ungenauigkeiten müssen dabei allerdings in Kauf genommen werden; denn die Finanzämter erfassen nur die Steuerpflichtigen und nicht die Zahl der Geschäfte, so daß beispielsweise ein Betrieb mit 60 Filialen lediglich einmal erscheint. Hinzu kommt, daß ab 1958 in der Umsatzsteuerstatistik nur noch diejenigen Betriebe geführt werden, die tatsächlich Umsatzsteuer bezahlen.

Sieht man sich die Neugründungen näher an, so ergibt sich, daß sie besonders in Branchen mit einem hohen Prozentsatz von Kleinbetrieben zu finden sind, was darauf schließen läßt, daß hier „Glücksritter“ immer wieder versuchen, festen Fuß zu fassen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß es sich bei den in der Statistik erfaßten Einzelhandelsbetrieben nur zu 75 vH um Ladengeschäfte und ansonsten um Handel in der Wohnung, ab Lager sowie um fliegende bzw. ständige Straßenverkaufsstände handelt.

Die meisten derartigen Neugründungen sind in der Lebensmittel- und Textilbranche sowie bei den Blumengeschäften zu verzeichnen. Ein echtes Plus dürften dagegen die Geschäfte mit Kraftfahrzeugbedarf (+ ca. 6000), der Elektroeinzelhandel (+ ca. 3000), Apotheken (+ ca. 3000) und Drogerien (+ ca. 1000) aufzuweisen haben. In allen: anderen Branchen entspricht die Zahl der Neugründungen mehr oder weniger dem Bevölkerungswachstum. Die Zunahme bei den Elektrogeschäften und denjenigen für Kraftfahrzeugbedarf (einschl. Tankstellen) entspricht der technischen Entwicklung der letzten Jahre; bei Apotheken spielt der Wegfall der Niederlassungsbeschränkungen eine Rolle, während die Drogerien von der Gesundheits-, Hygiene- und Schönheitswelle getragen werden.

Unabhängig von der Fluktuation am Rande des Einzelhandels schreitet die Konzentration rasch fort. Etwas mehr als 1 vH aller Einzelhandelsbetriebe vereinigen heute bereits 38 vH des gesamten Einzelhandelsumsatzes auf sich. Rund 41 vH aller Einzelhandelsgeschäfte gehören dagegen zu den Kleinen; ihre große Zahl läßt, darauf schließen, daß die Verdienstspannen je Wareneinheit im Handel relativ hoch sein müssen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß immer wieder versucht wird, derartige „Nebenbetriebe“ ins Leben zu rufen, wenn auch feststeht, daß man so aus dem Einzelhandel heute keine großen Gewinne mehr ziehen kann. Die Prognose für das nächste Jahrzehnt im Einzelhandel lautet nämlich: Mehr Fortschritt – weniger Tradition – weniger Betriebe, aber mehr Wettbewerb! j.h.