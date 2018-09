Mit 18 000 Sitzplätzen und 3000 Hilfskräften ist die Messe in Hannover während ihrer zehntägigen Dauer das größte gastronomische Unternehmen im Bundesgebiet. Aber auch das reicht noch nicht aus, um die Messebesucher zu bewirten. Deshalb ist in diesem Jahr auch noch eine automatische Kantine eingerichtet worden. Hier bieten 120 Automaten Lebens- und Genußmittel an, vom Brötchen bis zum halben Brathuhn. Den bei Automaten oft ärgerlichen Mangel an abgezähltem Geld regelt hier ein automatischer Wechsler, der auf Zehn-Mark-Scheine eingerichtet ist. Dieser Wechselautomat weist Falschgeld, ausländische Banknoten und Scheine mit anderem Nennwert zurück. Ein Prüfsystem kontrolliert die Echtheit der Scheine mit großer Schnelligkeit und Genauigkeit.