Im Deutschen nennt man die Diplomaten boshaft „Teetassenschwenker“ oder „Sektglasjongleure“; im amerikanischen Jargon heißen sie ,,cookiepushers“ – Keksschieber. Im 18. Jahrhundert hat ein Engländer das geflügelte Wort geprägt, ein Botschafter sei ein ehrlicher Mann, der in die Fremde geschickt wird, auf daß er für sein Vaterland lüge; im 20. Jahrhundert hat ein Amerikaner diese Definition modernisiert: „Ein Botschafter ist ein Briefträger mit Dreispitz und Cadillac.“

Glanz und Elend des Diplomaten verbergen sich hinter diesen ironischen Formulierungen. Der Glanz: das ist das Funkeln der Feste und Empfänge, der Gala-Uniformen und der Staatsakte. Das Elend: das ist das enge Korsett des Protokolls, der Zwang zum allerzeit staatsmännischen Gebaren, der Substanzschwund auch der diplomatischen Funktion im Zeitalter der Gipfeltreffen, der Transatlantiktelephone und Düsen-Clipper.

Ganz früher überwog noch das Elend. Der Gesandte Liudprand, der im zehnten Jahrhundert an den Kaiserhof von Byzanz reiste, wußte ein Klagelied davon zu singen: In strömendem Regen mußte er stundenlang vor dem Stadttor wartet, dann lebte er schlimme 120 Tage mit fünf Löwen und drei Wächtern in einem scheunenartigen Gebäude. Der byzantinische Kaiser Nikephoros warf ihm vor, er sei nichts anderes als ein gemeiner Spion, und als Liudprand endlich bei Hofe soupieren durfte, wurde er ans Ende der Tafel gesetzt, wo das Tischtuch nicht mehr hinreichte.

Nach dem Fürsten Callieres hat der Diplomat vor allem zwei Aufgaben: Er soll die Geschäfte seines Herrn führen, und er soll gleichzeitig eikunden, was die Gegenseite beabsichtigt. In einen kurbayerischen Diplomatenhandbuch aus den Jahre 1773 wird dem angehenden Gesandten denn auch nahegelegt, sie sollen sich aufs Spiel verstehen: „Wenn Er dadurch, da Er einen anderen ichtwas gewinnen lasset, seines Herrn Interesse befördern kann, ist die Gelegenheit nicht zu versaumben.“ Desgleichen wird ihm empfohlen, die „Favoriten und Mignons an dem Hofe zu besuchen“. Treuherzig heißt es weiter: „Helf also zur beglückten Negociation was helfen kann...“

Diese Aufgabenstellung zwang allerdings auch zu bestimmten Auswahlprinzipien bei der Bestellung von Diplomaten. Was damals in Kurbayern galt, gilt heute noch genauso: „Ein Gesandter, der da von Gesicht übel verstaltet, kröpfet, augennass, schelchfüssig ist oder von den s.v. Füssen einen yblen Geruch gibet, oder auch sonsten ungestalt wie ein afe oder monstrum aussieht, kann ohnmeglich seinen Herrn Ehre machen, wenn er gleich im übrigen noch so viel Geschicklichkeit hätte.“ Und auf jeden Fall mußte der Gesandte die Regeln kennen, nach denen das diplomatische Spiel gespielt wurde – festgelegte, steife Regeln, die nützlich waren, weil sie für alle galten.

Viel hat sich an alledem nicht geändert. Das Zeremoniell ist sich im wesentlichen gleichgeblieben seit dem ersten Wiener Kongreß. Der zweite Wiener Kongreß, der jetzt zu Ende gegangen ist, konnte den liebenswerten Zopf des diplomatischen Protokolls nur stutzen, nicht ganz abschneiden.

Aber das Protokoll ist nicht alles. Noch heute gilt der weise Ratschlag für die kurbayrischen Gesandten von einst: „Mehrenteils vermag anständige Politique.“ Theo Sommer