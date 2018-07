Für die Farbwerke Hoechst AG vorm. Meister Lucius & Brüning war 1960 ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Umsätze stiegen gegenüber 1959 um mehr als 20 vH auf 2,7 Mrd. DM. Dabei verblieb ein Reingewinn von gut 100 Mill. DM; daraus soll der zum 16. Mai einberufenen Hauptversammlung die Ausschüttung einer auf 18 (16) vH erhöhten Dividende vorgeschlagen werden. Gleichzeitig wird auf Grund einer Betriebsvereinbarung der Belegschaft eine von der Höhe der Dividende abhängige Vergütung von ca. 50 Mill. DM gezahlt werden. Dies sind mehr als 10 vH dessen, was an Löhnen und Gehältern 1960 aufgewendet wurde. Rechnet man die an Einkommen, Ertrag und Vermögen gebundenen Steuern hinzu, die das Unternehmen 1960 zahlen mußte, dann gibt das zusammen gut 300 Mill. DM. Sie mußten verdient werden. Das ist auch für ein Unternehmen wie Hoechst ein gewaltiger Betrag, zumal alle Begünstigten erwarten, daß er im nächsten Jahr wieder zur Verfügung steht. Man kann daher verstehen, daß der Vorstand von Hoechst nicht nur mit Optimismus in die Zukunft schaut, sondern daß er auch sorgfältig alle negativen Momente beobachtet.

Unsere bewegte Zeit aber birgt vor allem von der politischen Seite her Überraschungen, die unter Umständen über Nacht alle Überlegungen und Planungen in ein neues Licht rücken, wobei dann oft genug große Verluste hingenommen werden mußten. Das gilt in diesem Jahre vor allem für die D-Mark-Aufwertung, die bei der starken Verflechtung der Farbwerke im Außenhandel von tiefgreifender Bedeutung war. Die Aufwertungsverluste betrugen bei Hoechst etwa 20 Mill. DM. Sie treten zu dem etwa gleich hohen Betrag, der für die Entwicklungshilfe bereitgestellt werden mußte. Der entscheidende Einfluß der D-Mark-Aufwertung aber liegt auf der Verkaufsseite. Die Differenz von 4,75 vH, um die sich die DM verteuert hat, kann bei der harten Konkurrenz auf dem Weltmarkt auf vielen Gebieten nicht auf den Kunden abgewälzt werden. Es ist damit zu rechnen, daß im Export die Wechselkursdifferenzen zu einem erheblichen Teil von dem Unternehmen selbst getragen werden müssen. Bei einem Exportvolumen von 884 Mill. DM in 1960 sind also etwa 40 Mill. DM Mindererlöse im Spiel. Schwerer wiegt vielleicht noch, daß die ausländische Chemie, vor allem leistungsfähige US-Unternehmen, jetzt 5 vH billiger nach Deutschland liefern können. Das wird insbesondere auf dem Gebiet der Arzneimittel den Wettbewerb verschärfen und den Preisdruck verstärken. Sicherlich, die Farbwerke Hoechst sind beweglich genug, um mit solchen Schwierigkeiten fertig zu werden. Man soll diese deshalb nicht überbewerten. Jedenfalls ändert sich an den Gesamtplanungen, seien es die Investitionen im Inland, sei es der weitere Ausbau des Auslandsgeschäftes, nichts. Demnach wird man verstehen können, daß nach solchen Erfahrungen und im Hinblick darauf, daß auch andere Umstände ein schnelles und reagibeles Handeln notwendig machen können, Aufsichtsrat und Vorstand den Wunsch haben, sich Handlungsfreiheit zu sichern. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Vorschlag der Verwaltung an die Hauptversammlung zu werten, zur Sicherstellung der Finanzierung künftiger Investitionsprogramme den Vorstand bis zum 1. Mai 1966 zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu 100 Mill. durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen.

Zweifelsohne fordert die Verwaltung mit ihrem Antrag eine außerordentlich weitgehende Vollmacht. Geht man davon aus, daß bei der letzten Kapitalerhöhung die jungen Aktien den Aktionären zu 300 vH angeboten wurden, dann sind es immerhin 300 Mill. DM, über die zu verfügen die Verwaltung das Recht beantragt. Für die Hauptversammlung ist also aller Grund gegeben, das Für und Wider ernsthaft abzuwägen. Dies weiß der Vorstand. Professor Winnacker deutete auf der Pressekonferenz an, daß keineswegs daran gedacht ist, die Hauptversammlung grundsätzlich auszuschalten, sondern daß von dem genehmigten Kapital nur dann Gebrauch gemacht werden soll, wenn keine Zeit für die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Verfügung stehen sollte.

Im übrigen ist nicht daran zu zweifeln, daß die Aktionäre das genehmigte Kapital beschließen werden, zumal sie allen Grund haben, mit dem, was ihnen der Vorstand auf der Hauptversammlung ansonsten zu bieten hat, zufrieden zu sein. Dies gilt nicht nur für das erfolgreiche Berichtsjahr 1960, sondern nicht minder auch für die Hoechster Zukunfts-Planungen. Insgesamt wurden in den Werkanlagen der Hoechster Farbwerke im vergangenen Jahr 422 Mill. DM investiert. 209 Mill. DM wurden aus Abschreibungen gewonnen. Mit diesen Investitionen wurden die Produktionskapazitäten ausgebaut und die Rationalisierung sowie die notwendige Erweiterung der Energieanlagen und Hilfsbetriebe fortgesetzt. Der 1960 erreichte hohe Stand der Investitionen – in den fünf vorangegangenen Jahren betrugen diese jährlich etwa 240–250 Mill. DM – soll auch 1961 beibehalten werden. Die Finanzierung dieser Vorhaben ist durch Abschreibungen sowie durch die im Frühjahr durchgeführte Kapitalerhöhung und aus sonstigen langfristigen Mitteln bereits gesichert. Das Investitionsprogramm des kommenden Jahres aber erfordert, daß sich Hoechst schon heute vorsorglich darauf einstellt, die im Herbst 1961 anzustoßenden Projekte mit Sicherheit voll finanzieren zu können. Hierzu werden die Abschreibungen nicht ausreichen. Ob die weiter gebrauchten langfristigen Mittel in Form einer Kapitalerhöhung oder auf andere Weise beschafft werden, ist noch nicht zu übersehen. Eine Sicherung der Finanzierung aber ist notwendig; von hier aus soll auch die Kapitalgenehmigung beurteilt werden.

Die Farbwerke haben in den zurückliegenden Jahren 100 Mill. DM in die Petrochemie investiert, um in der Rohstoffversorgung unabhängiger zu werden. Diese Maßnahmen haben sich als richtig erwiesen. Die Entwicklung geht weiter. In unmittelbarer Nähe der Farbwerke wird eine Erdölgesellschaft eine neue Raffinerie bauen. Sie wird im europäischen Pipelinenetz verankert werden. Dadurch wird Hoechst, das mit der neuen Raffinerie in freundschaftlichen Beziehungen steht, eine trag- und ausbaufähige Rohstoffbasis erhalten. Wenn noch vor wenigen Jahren vielfach befürchtet wurde, daß die auf eigenen Erdgasvorkommen sitzende südfranzösische und italienische Chemie gegenüber der deutschen einen entscheidenden Standortvorteil erhalten werde, so erweisen sich heute solche Überlegungen bei der gegebenen technischen Entwicklung und bei den Vorgängen innerhalb der Erdölwirtschaft als weitgehend überholt. W. R.