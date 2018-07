Wer dieser Tage den Jahresbericht einer Geschäftsbank zur Hand nimmt, wird in jedem Falle die gleiche Feststellung machen können: die entscheidende Ertragsquelle war 1960 das kurzfristige Kreditgeschäft, die Debitoren. Die überaus lebhafte Nachfrage nach kurz- und mittelfristigen Krediten und die damit verbundene Ertragssteigerung machten selbst den „Würgegriff“ der Deutschen Bundesbank, die hohen zinslosen Mindestreserven, erträglich.

Auch in diesem Jahr haben die Banken allen Grund, mit dem kurzfristigen Kreditgeschäft zufrieden zu sein. Nach den Halbmonatsausweisen der Notenbank sind nämlich die kurzfristigen Kredite an Wirtschaftsunternehmen und Private allein von Mitte Januar bis Mitte März um 1,17 Mrd. DM gestiegen. Das ist etwa doppelt so viel wie in der entsprechenden Vorjahreszeit. Maßgeblichen Anteil haben daran die Kontokorrentkredite, die vom 15. Januar bis 15. März bei den 480 in die Notenbankstatistik einbezogenen Kreditinstituten um fast 900 Mill. DM zugenommen haben. Die Wechselkredite haben sich in der gleichen Zeit um gut 230 Mill. DM erhöht.

Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Sie zeigen, daß die Hochkonjunktur in der Bundesrepublik nach wie vor beträchtliche Mittel bindet. Ganz davon abgesehen, daß einige Sonderfaktoren, so vor allem das frühe Ostergeschäft und der große Steuertermin vom 10. März, die Wirtschaft und den Bankenapparat in diesem Jahr zusätzlich belasteten., Die mit dem verstärkten Kreditbedarf perallel laufende Liquiditätseinengung in der Wirtschaft kommt auch darin zum Ausdruck, daß die Sicht- und Termineinlagen von Wirtschaftsunternehmen und Privaten von Mitte Januar bis Mitte März um rund 220 Mill. DM zurückgegangen sind. Mit 23,3 Mrd. DM waren sie am 15. März um eine Milliarde niedriger als die zum gleichen Zeitpunkt aufgenommenen kurzfristigen Kredite. Vor Jahresfrist waren die Gewichte dagegen noch anders verteilt: Die Sicht- und Terminguthaben der Wirtschaftsunternehmen und Privaten übertrafen Mitte März 1960 mit 22,5 Mrd. DM das kurzfristige Kreditvolumen noch um knapp 1,5 Mrd. DM. Seitdem ist aber infolge des stürmischen Konjunkturauftriebs das kurzfristige Kreditvolumen um insgesamt 3,4 Mrd. DM gewachsen, die Einlagen jedoch nur um gut 700 Mill.

Das Auseinanderklaffen zwischen den kurz-(und mittel-) fristigen Ausleihungen und dem Zufluß neuer Einlagen mag hier und da die Refinanzierung gewiß erschweren. Darüber kann auch die Tatsache nicht hinwegtäuschen, daß die Notenbank durch die wiederholte Ermäßigung der Mindestreserven für Inlandsverbindlichkeiten allein seit dem 1. März dieses Jahres den Dispositionsspielraum der Banken um etwa 1,2 Mrd. DM erweiterte. Um so mehr schätzen die Kreditinstitute heute sicher die Spareinlagen, deren Steigerung sich fast „automatisch“ mit großer Stetigkeit vollzieht. Voll befriedigen kann freilich auch nicht der Zuwachs auf den Sparkonten. Von Mitte Januar bis Mitte März kamen bei den 480 erfaßten Kreditinstituten lediglich 831 Mill. DM hinzu. Das sind ganze 30 Mill. DM mehr als in der gleichen Vorjahreszeit! Und dies, obwohl die Masseneinkommen 1960 allenthalben beträchtlich gestiegen sind. Auch hier zeichnet sich die Hochkonjunktur ab: sie ist dem Sparklima nicht förderlich. lz.