Wird die Kultur an der Zahl der Kultusminister gemessen, so ist die Bundesrepublik Deutschland reich: elf Minister. Sie trafen sich in Hamburg mit den Kultusministern aus fünfzehn europäischen Staaten, tauschten Meinungen und Erfahrungen aus, hörten an festlicher Tafel im Rathaus eine Ansprache des Bundespräsidenten Lübke und faßten schließlich einige Entschlüsse, von denen der einfachste auch als der vernünftigste erscheint: Fortan sollen alle europäischen Kinder schon in der Grundschule eine Fremdsprache lernen.