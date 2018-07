Inhalt Seite 1 — Ist Komponieren ein Beruf? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hat Goethe schon gesagt, Dichten sei kein Beruf, so stellte in unseren Tagen – allerdings mit ausdrücklicher Beschränkung des Grundsatzes auf die Verhältnisse unseres heutigen Lebens – Ernst Krenek fest, der Komponist bedürfe eines existenzbegründenden Berufs. Und es ist aufschlußreich, daß er als theoretischen Idealfall Berufe nennt, die mit Musik möglichst wenig zu tun haben („Postbeamter auf dem Lande, Bahnwärter, Zollwächter oder dergleichen“, und dies nicht etwa scherzhaft gemeint), sogleich freilich auch einräumt, daß die aus dem Komponieren bei steigender Publizität erwachsenden Verpflichtungen vermutlich eine andere, weniger unbeweglich machende Tätigkeit empfehlenswert erscheinen lassen werden.

Jedenfalls gesteht hier ein wahrlich nicht durch Mißerfolg verbitterter oder zu pessimistischen Phantasmen neigender Komponist, daß die Existenz des schaffenden Musikers, von ganz wenigen Ausnahmefällen abgesehen (die indessen keineswegs ausnehmenden Rang beweisen müssen), nachgerade bodenlos geworden ist. Denn jene großen Blütezeiten der kompositorischen Kunst, welchen unsere Zeitgenossen das reiche Erbgut verdanken, beruhten ja auf einem gesunden Wechselspiel zwischen Nachfrage und Angebot, demzufolge der Komponist normalerweise in mehr oder weniger festem Auftrag stand, also in einem heute nicht mehr realisierbaren Sinne „Berufskomponist“, das heißt: als Komponist, nach heutigem Sprachgebrauch, „Arbeitnehmer“ war. „Arbeitgeber“ waren durch lange Epochen der Musikgeschichte: die Kirche, die Höfe, die zuerst fürstlichen, später bürgerlichen Mäzene.

Heute kann die Kirche den Komponisten kein Brotgeber mehr sein, weil ihr Musikbedarf immer begrenzt war, die Zahl der Komponierenden hingegen ins Uferlose gewachsen ist; viele von ihnen sind an sakraler Kunst nicht mehr interessiert.

Die Höfe sind nahezu ausgestorben. Das private Mäzenatentum ist mit dem Dahinschwinden des Bildungsbürgertums ebenfalls eingetrocknet, und mäzenatische Anwandlungen von Kulturverwaltungen, kommunalen Instanzen oder irgendwelchen Organisationen bleiben in sporadischen „Ehrengaben“, also in Wohltaten stecken, die für das Ganze überhaupt nichts bedeuten und oft vor allem dem Renommee der „Spender“ dienen.

Bei Licht besehen entspricht dem heutigen, beinahe rührend unermüdlichen Angebot an „zeitgenössischer Musik“ realiter so gut wie überhaupt keine Nachfrage. Nachfrage nämlich, die diesen Namen verdiente, so daß das musikliebende Publikum protestieren würde, wenn das Angebot geringer wäre oder gar gänzlich aufhörte. (Wir sprechen hier von der sogenannten seriösen Musik, ohne gerade behaupten zu wollen, daß diese unbedingt mit der seriellen identisch sein müßte.)

Ist die hier in Rede stehende Irrealität des Komponistenberufes ein Anlaß zur Klage, ein Gegenstand des Bedauerns?

Bedenkt man es recht, so hat es den „freischaffenden“ Komponisten nach der noch nicht erloschenen Vorstellung gewisser romantischer Seelen nie gegeben. Wie schon gesagt, war früher ein Auftrags-, ja, ein Dienstverhältnis die Norm (und zwar waren die Kompositionsaufträge nur Bestandteile des eigentlichen Kapellmeister- oder Vorspielerdienstes).