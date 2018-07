In den letzten Wochen war das Geschäft an den deutschen Aktienbörsen nahezu frei von unangenehmen Überraschungen. In der vergangenen Woche bangte man zwar zeitweise um die deutsch amerikanischen Beziehungen, aber auch dieses Thema stand nur vorübergehend auf der Liste der kursbeeinflussenden Faktoren. Entscheidend blieben die stetigen Auslandskäufe bei den IG Farben Nachfolgern — und in zweiter Linie bei AEG und Siemens. Die Bilanzen von Bayer, Hoechst und schließlich auch von BASF wurden namentlich von den Amerikanern als ausgezeichdung, nämlich 18 (16) vH auszuschütten, hat überall befriedigt. Es traf sich gut, daß gerade zum Zeitpunkt der Bilanzveröffentlichungen eine 35köpfige Studiengruppe der Gesellschaft der ciety of Security Analysts) in der Bundesrepublik weilte, die nebenbei feststellte, daß die Publizitätsletzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat. Von der meist freundlichen Tendenz sind die Montanaktien am wenigsten berührt worden, obwohl hier immer wieder größere Käufe zu beobachten sind. Allerdings lediglich von inländischen Anlegern. Ein Mitglied der amerikanischen Studiengruppe sagte dazu: "In Papieren der tan Markt weiterhin auf die deutschen Anleger angewiesen ist, die im allgemeinen sehr viel weniger "Phantasie" entwickeln, als es die amerikanischen Broker tun.

Die Kurse der Bankaktien haben sich nach oben verschoben. Die Entwicklung ging auch hier ruhig vor sich, wie überhaupt Kursüberhitlassen sich in der Regel Zeit. Sie haben in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, daß maii bei genügender Muße immer wieder günstige Kurse zum Kauf erwischen kann. Andererseits ist der Berufshandel weiterhin geneigt, sich mit bescheidenen Gewinnmargen zufrieden zu geben, so daß der Markt bei steigenden Kursen ausreichend mit Material versorgt wird.

Obwohl die festeren Kurse der deutschen Aktien weitgehend auf das Konto der Ausländer 1960 30 12 60 10 4 61 17 4 61 506 378 746 536 811 488 899 542 845 506 768 496 882 560 803 550 770 519 213 160 301 232 312 252 363 250 372 282 442 300 510 325 467V2 300 274 195 142 11? 121 89 446 637>2 708 754 733 650 780 692 680 175 274 273 280 296 308 352 314 273V2 140 112 gehen, die gegenwärtig unsere Papiere für chancenreich ansehen, gibt es keine Stimmen, die das jetzige Kursniveau für überhöht halten. Wir sind immer noch im Schlepptau der Hausse in anderen Ländern. In New York macht man bei. großen Börsenumsätzen weiterhin in Optimismus. Die vorsichtigen Schweizer Anlageberater haben jedoch das Schwergewicht ihrer Käufe auf europäische Aktien (unter Bevorzugung der deutschen Werte) umdirigiert. In Paris wird die Hausse weitgehend mit französischem Kapital gemacht, zürn großen Teil auch mit Mitteln, die aus Algerien zurückgezogen werden. International gesehen — so behauptet man — hätten die deutschen Aktien noch einen gewissen Nachholbedarf. 471 689ä 739V 789 711 702 813 760 715 163 261 267 256 294 284 334 305 257 141 114 470 687 741 799 711 700 830 778 714 165V 272 268 253 292 2798 330 306 256 139 112