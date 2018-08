R. M., Karlsruhe, im April

Nach dem Spruch des höchsten deutschen Gerichts ist die Wehrpflicht ebenso verfassungsmäßig. wie die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. So dekretierten die Richter am Bundesverfassungsgericht, daß auch die im Grundgesetz verankerte Verpflichtung zur Wiedervereinigung Deutschlands und das Prinzip, daß keine staatliche Maßnahme dieser Verpflichtung zuwiderlaufen dürfe, der allgemeinen Wehrpflicht nicht entgegenstehe. Die Wehrpflicht verstoße weder gegen die Menschenwürde noch gegen die Grundlagen des verfassungsrechtlichen Wert-Systems. Es sei nicht grundgesetzwidrig, die Bürger zu Schutz und Verteidigung der obersten Rechtsgüter heranzuziehen.

Diese Grundsätze stellten die Verfassungsrichter in der Entscheidung über mehr als hundert Verfassungsbeschwerden auf, die am Dienstag verkündet wurde. Sie bejahten darin indessen auch das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung für all jene, die – nur ihrem Gewissen folgend – jede Waffenanwendung zwischen den Staaten überhaupt ablehnen. Dagegen läßt das höchstrichterliche Urteil keine situationsbedingte Kriegsdienstverweigerung zu, – in der Form etwa, daß jemand geltend macht, sein Gewissen verbiete ihm zwar nicht schlechthin jeden Kriegsdienst, wohl aber die Teilnahme an bestimmten Kriegen: gegen bestimmte Gegner, unter bestimmten Bedingungen, in bestimmten historischen Situationen, mit bestimmten Waffen.

Praktisch hat das Gericht damit einer „Atomisierung“ der Gründe für die Ablehnung des Wehrdienstes vorgebeugt. Der achtenswerte und achtbare Kriegsdienstverweigerer muß also mit Luther sagen: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“