Von Wolfgang Krüger

Schlimme Dinge kommen auf die Bürger der Bundesrepublik zu. Die Regierung trägt sich mit dem Gedanken, die polizeilichen Baugenehmigungen für einige Monate auszusetzen, sie also zu „stoppen“. Ein großes Wehklagen geht durch die deutschen Lande ob dieses Anschlages auf die Freiheit, und wenn man den meisten Kolumnisten glauben will, steht der Bundeswirtschaftsminister, den Intentionen seines Kollegen vom Wohnungsbauressort folgend, unmittelbar vor einem neuerlichen und unverzeihlichen „Sündenfall“ wider den Geist der Marktwirtschaft. Nach Meinung einer den Gral der Marktwirtschaft hütenden Zeitung „scheint der Minister diesmal sogar drauf und dran zu sein, sich gleich mit dem Teufel einzulassen ...“

Nun, man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Lassen wir ihn aus dem Spiel. Reden wir nur vom „Sündenfall“. Ihrer hat es in den mehr als zehn Jahren, seitdem in der Bundesrepublik Marktwirtschaft praktiziert wird, ja schon eine ganze Reihe gegeben. Auch die Marktwirtschaft ist Teil einer sündigen Welt. So wenig damit eine Generalabsolution für diese Sünden der Vergangenheit erteilt werden soll, so sicher ist aber auch, daß es wirtschaftliche Situationen gibt, die nur mit direkten Eingriffen in den Marktmechanismus gemeistert werden können.

Wer das eine Sünde gegen den Geist der Marktwirtschaft nennt, mag das tun. Im hellen Lichte des theoretischen marktwirtschaftlichen Konzepts ist das ja auch der Fall. Eine andere Frage, schon aus allgemein staatspolitischen Gründen, ist aber, ob es immer richtig ist, ohne Rücksicht auf die jeweiligen gegebenen konkreten Umstände den Staat gleich an den Pranger zu stellen, wenn er einmal anders, als es in den Lehrbüchern der klassischen Nationalökonomie steht, seines Amtes zu walten gedenkt. Diese Art öffentlicher Hexenverbrennerei hat bedenkliche Formen angenommen. In der Wahl der Mittel, deren man sich dabei bedient, ist man nicht zimperlich.

Die Bundesregierung bemüht sich – der Bundestag muß noch sein Plazet dazu geben und auch über die Einzelheiten ist das letzte Wort noch nicht gesprochen – um die rechtliche Handhabe für einen Baugenehmigungsstopp für einige Monate. Die Eiferer der marktwirtschaftlichen Doktrin machen kurzerhand daraus einen allgemeinen Baustopp“ – als ob im Ernst die Gefahr bestünde, daß in drei oder vier Wochen die Poliere ihre Maurerkellen aus der Hand legen müßten.

Solchen düsteren Zeiten gehen wir nicht entgegen. Ein Baugenehmigunsstopp, wenn er kommt, bedeutet, daß neue Baugenehmigungen so lange nicht erteilt werden, als der Baumarkt von der Nachfrage her überlastet ist. Es wird also im bisherigen Umfang und in vollen Touren weitergebaut, es soll dadurch lediglich vermieden werden, daß fortgesetzt neue Vorhaben in Angriff genommen werden, bevor die schon begonnenen beendet sind. Es ist der Sinn dieser Maßnahme, Nachfrage vom Baumarkt fernzuhalten, die er nicht bedienen kann – es sei denn, daß sie sich „um jeden Preis“ attraktiv zu machen versteht, auf Kosten der weniger kapitalkräftigen Bauherren natürlich, die dann eben warten müssen.

Diese ständige Herauszögerung der Fertigstellungstermine – der Bauüberhang wächst von Jahr zu Jahr – schafft nicht nur viel Ärger und Verdruß; die unvorhergesehenen und zusätzlichen Wartezeiten müssen mit Zwischenkrediten überbrückt werden, die das Bauen teurer machen und die Finanzierungspläne durcheinanderbringen.