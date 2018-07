Wegen „Vertrauensunwürdigkeit“ ist Frau Margot Kalinke, Mitglied der CDU-Fraktion des Bundestages und Vorstandsmitglied der Deutschen Angestelltenkrankenkasse (DAK), vom Vorstand der DAK unter Berufung auf den § 7,4 des Selbstverwaltungsgesetzes ihres Amtes enthoben worden. Als Begründung wird angeführt, daß sie „interne Vorgänge“, die sie als Vorstandsmitglied der Kasse erfahren habe, den privaten Krankenversicherungen „zugespielt habe.

Was gibt es in einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung für „interne“ Vorgänge, von denen die privatwirtschaftlichen Unternehmen nichts wissen dürfen? Nach den einschlägigen Kommentaren der Reichsversicherungsordnung und des Selbstverwaltungsgesetzes unterliegen der Schweigepflicht Angaben über Krankheiten oder andere Gebrechen der Versicherten und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Firmen, über die die Kassen im Rahmen des Beitragseinzuges Kenntnis erhalten. „Vertrauensunwürdigkeit“ ist ferner gegeben, wenn ein Geschäftsführer die Versichertengemeinschaft nachweislich geschädigt hat, wenn er sich zu objektiv unwahren Herabsetzungen des Vorstandes hat verleiten lassen, wenn er sich Pflichtverletzungen oder Verfehlungen inner- oder auch außerdienstlich zuschulden kommen läßt und wenn er seine dienstliche Stellung zu religiöser oder politischer Betätigung mißbraucht.

Nicht aber wegen solcher ehrenrühriger Vorgänge wird der dafür geschaffene Paragraph bemüht, sondern weil man versuchen möchte, Fragen der Mitgliederzusammensetzung, der Finanzlage und der Beitragsfestsetzung in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen als „nichtöffentlich“ in dem Sinne zu deklarieren, daß auch sie der Schweigepflicht unterliegen würden. Der Verdacht liegt nahe, daß man sich hier eines Vorstandsmitgliedes entledigt, das im Gegensatz zu den maßgeblichen Vertretern der Ersatzkassen seit Jahr und Tag gegen eine laufende Heraufsetzung der Versicherungspflichtgrenze ankämpft und auch sonst sozialpolitische Vorstellungen hat, die sich nicht nahtlos in das eingefahrene Konzept einpassen lassen.

Offenbar hat man es Frau Kalinke nicht vergessen, daß sie 1953, als mit der Selbstverwaltung die Funktionäre der Deutschen Angestellten Gewerkschaft ihre Quasi-Alleinherrschaft in den Ersatzkassen antraten, ihr Amt als Geschäftsführerin des Verbandes niederlegte und „statt nach der Pfeife der DAG zu tanzen“ als Spitzenfunktionär des Verbandes weiblicher Angestellter (VWA) und als Bundestagsabgeordnete weiterhin in der Lage war, ihren Einfluß auf die Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung und ihrer Glieder zur Geltung zu bringen. So berechtigt es aber ist, im politischen Leben Einflüsse zur Geltung zu bringen und Einflüsse zu bekämpfen, so fragwürdig ist es, dies auf dem Umwege über charakterliche Verdächtigungen zu tun. M.