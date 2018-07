Inhalt Seite 1 — Nach elf Uhr abends wird geschimpft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kleines Bett und große Badewanne – Romantische Hotelreise 1961

Von Walter Gong

Bundesrepublik, im April

Ich bitte um kleine und alte Hotels“, sagte ich verlegen und kratzte mit dem Hinterfuß am Linoleum des Reisebüros, wie es meine Art ist. Die Dame am Verkaufstresen, üppig und doch zugleich jugendlich, eine zeitgemäße Mischung aus Lollobrigida und Kraft durch Freude, sah mich erstaunt an. Dann stellte sie mir die Route zusammen – dem seltsamen Fremdling, der Hotels ohne Aufzüge, Amerikaner, Martinis und elfenbeinfarbene Telephone wünschte. Oh, hätten wir uns doch nie kennengelernt, die Dame und ich! Nach dieser Reise durch deutsche Hotelromantik nehme ich jeden Aufzug, jeden amerikanischen Touristen und sogar das Martini-Geschlürfe in Kauf. Das Brünnlein vor dem Tore nämlich allein macht nicht glücklich. Etwas Bequemlichkeit muß sein.

Drei Wochen lang reiste ich also durch kleine und kleinste, im besten Falle mittelgroße Provinzhotels („Provinz“ = Bundesrepublik), und immer wieder heftete sich mir ins Gedächtnis der köstlich unbekümmerte, weil von jeder Sachkenntnis unbefleckte Satz, mit dem ich seinerzeit, in Amerika, die Frage einer von mir vertretenen deutschen Tageszeitung beantwortet habe, was man denn dem amerikanischen Touristen in Deutschland bieten müsse, um ihn noch mehr anzulocken. „Bequemlichkeit“, schrieb ich damals, „ein Badezimmer oder zumindest eine Dusche mit jedem Zimmer, denn der Amerikaner wäscht sich täglich, nichts kann ihn davon abhalten, und bitte auch Eiswasser dazu, nicht nur Wein, Bier und Schnaps“. Man sagte mir damals, daß das deutsche Hotelgewerbe meine Anregung dankbar aufgegriffen habe.

Eremitage für einen Tag

Das merkte ich (kein hier erwähntes Hotel hat irgendeine zufällige oder beabsichtigte Ähnlichkeit mit einer lebenden oder gestorbenen Person oder Einrichtung), als ich im „Atomprinzen“ zu X. abstieg. Hier war für Waschgelegenheit ausgiebig gesorgt: Das Zimmer war so winzig, daß man denken konnte, hier habe ein gelehrtes Haus, unter Verzicht auf sämtliche Annehmlichkeiten des Lebens, nur seinen Büchern gelebt, Relativitätstheorien entwickelt und nur wenn’s nicht anders ging, sich Speis’ und Trank durch eine Dachluke hineinreichen lassen. Den größten Teil des Raumes nahm ein gewaltiger Schreibtisch ein; wollte man die Schublade öffnen, so mußte man sich auf das spartanische Bett setzen, um sie sich nicht gegen’s Knie zu schlagen. Der Waschtisch war direkt hinter dem Nachtisch angebracht, öffnete man den Wasserhahn, so spritzte das kalte Wasser (das warme blieb zahm und tröpfelte nur) quer über die Nachttischplatte. Im Kleiderschrank, der den Eintritt zum Zimmer majestätisch verwehrte, hatten trotz seiner Ausmaße nur zweieinhalb Anzüge Platz; die letzte Hälfte mußte man im Koffer lassen. Aber wohin mit dem?