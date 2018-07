Inhalt Seite 1 — Noch immer Neues für das Büro Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neue Modelle und auch manchen neuen Preis wird das internationale Angebot von fast 500 Ausstellern der Büroindustrie in Hannover bringen. Die Halle 17 des Messegeländes gilt schon seit Jahren als „die größte Fachmesse für das Büro“. In der Büromaschinenindustrie sind zahlreiche neue Modelle angekündigt worden. Die Automatisierung greift in großen Büros weiter um sich, der Kreis der für solche Maschinen und Anlagen geeigneten Büroarbeiten wird ständig erweitert.

Nicht weniger intensiv bemühen sich die Hersteller, hochqualifizierte Büromaschinen den Anforderungen kleiner und mittlerer Büros anzupassen. Diese Tendenz ist besonders deutlich bei Schreibmaschinen. Die elektrische Schreibmaschine, vor wenigen Jahren bei uns nur auf den Tischen der Vorzimmerdamen großzügiger Chefs zu finden, ist inzwischen so preiswert geworden, daß ihr Marktanteil im Inland bereits 17 vH erreicht hat. Der Fachhandel rechnet mit der Konstruktion noch preisgünstigerer Modelle. Es wird gehofft, daß in absehbarer Zeit elektrische Schreibmaschinen nur noch rund 50 vH mehr kosten werden als die Standard-Büromaschinen.

Bei den nicht elektrischen Schreibmaschinen brachte die Entwicklung von Kleinschreibmaschinen eine starke Absatzsteigerung. Ohne preiswerte Kleinschreibmaschinen wäre es gewiß nicht gelungen, die gesamte Schreibmaschinenproduktion ständig auszuweiten auf 960 000 Stück im Jahre 1960 (1959: 880 000). Man schättz, daß heute etwa ein Fünftel aller westdeutschen Haushalte eine Kleinschreibmaschine besitzt. Es gibt Fachleute, die meinen, eine Marktsättigung sei erst dann erreicht, wenn nahezu alle Haushalte eine Schreibmaschine haben. Das erklärt den großen Eifer, mit dem sich Industrie und Handel um diesen privaten Markt bemühen.

Dieser anhaltende Wettbewerb führte auch auf dem Inlandsmarkt zu sinkenden Preisen und neuen Konstruktionen. Noch vor einigen Jahren kosteten Kleinschreibmaschinen zwischen 320 und 450 Mark; heute liegen die billigsten Modelle schon bei 200 Mark. Die niedrigen Preise gingen zum Teil auch zu Lasten des Handels, der sich bei mancher Kleinschreibmaschine mit Handelskosten von 30 bis 40 Mark begnügen muß. Mancher Fachhändler schenkt daher diesem Absatz keine besondere Bedeutung mehr; er überläßt das Feld den Versandgeschäften und Warenhäusern, die auch leichter in die Privathaushalte kommen.

Der Schreibmaschine stehen selbst in kleineren Büros andere Maschinen zur Seite. Heute interessieren sich auch schon mittlere Handwerksbetriebe für schreibende Rechenautomaten mit Preisen um 3000 Mark. Große Nachfrage besteht auch nach Kopiergeräten. Man findet einfache, rasch und narrensicher arbeitende Kontaktgeräte zu Preisen zwischen 500 und 1000 Mark in vielen kleinen Büros. Größere Büros bevorzugen die Vervielfältigung mit optischen Belichtungsgeräten. Solche Geräte gestatten für die Kopie ein beliebiges Format. Inzwischen wurden optische Kopiergeräte auch schon für kleinere Büros entwickelt; die Preise reichen herunter bis zu 1200 Mark.

Den großen Büros wird etwas Neues geboten, nämlich das Kopieren mit Hilfe elektrostatischer Photographie. Hier lassen sich in kurzer Zeit beliebig viele Kopien herstellen, ihre Qualität soll so gut sein, daß Fachleute prophezeien, dieses Gerät werde die Hausdruckerei ersetzen. Bestätigt sich diese Prognose, dann wäre auch der Preis solcher Kopiergeräte – von 10 000 Mark an aufwärts – nicht abschreckend.

Einen enormen Aufschwung erlebte auch das Geschäft mit Diktiergeräten. Es ist noch gar nicht so lange her, als solche Bürogeräte nur in Großbetrieben standen. Heute sind sie auch in Einmann-Büros gern benutzte Hilfsmittel. Dabei drängen offensichtlich Geräte mit einem flachen Tonträger – also einer Platte oder Folie – in den Vordergrund. Ein bekanntes Büromaschinenunternehmen, das bisher nur Bandgeräte anbot, will zur kommenden Messe ein neues Gerät mit einem flachen Tonträger herausbringen.