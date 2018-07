Inhalt Seite 1 — Roboter im Haushalt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die starke Welle der Motorisierung ist nicht das einzige Zeichen unseres wachsenden Wohlstandes; Fast noch rascher als die Zahl der Autos auf unseren Straßen steigt die Zahl der elektrischen Maschinen in den Haushalten. Im letzten Jahr produzierte die westdeutsche Elektro-Industrie für fast drei Milliarden Mark Haushaltsmaschinen. Zählt man den Umsatz mit Fernseh- und Radiogeräten in Höhe von 2,35 Mrd. DM hinzu, dann macht dieser Produktionswert von über fünf Milliarden Mark etwa ein Drittel jenes Umsatzes aus, den unsere Fahrzeugindustrie erzielte. Das ist ein beträchtlicher Anteil.

Noch bemerkenswerter ist das Wachstum. Während sich die Produktion des Fahrzeugbaues von 1955 bis 1960 knapp verdoppelte, gab es in der gleichen Zeit bei den elektrischen Haushaltsgeräten eine Steigerung um mehr als das Zweieinhalbfache.

Noch vor einem Jahrzehnt lagen die elektrischen Haushaltsgeräte in der Elektroindustrie im Dornröschenschlaf. 1950 hatten sie einen Produktionsanteil von 6 vH. Der Anteil ist von Jahr zu Jahr gewachsen, obwohl sich auch die übrigen Produktionsbereiche der Elektroindustrie kräftig ausweiteten. 1960 entfielen von dem gesamten Produktionswert der Elektroindustrie (etwa 19,5 Mrd. DM) bereits über 15 vH auf die Gruppen: Wärmegeräte, elektromotorische Wirtschaftsgeräte und Kühlschränke bis 250 1. Zusammen mit Rundfunk- und Fernsehgeräten haben also die elektrischen Geräte für den Haushalt einen Anteil von reichlich 25 vH an der gesamten Elektroproduktion.

Es hat sich für die Elektro-Industrie ausgezahlt, daß sie sich mit Neuentwicklungen und sinkenden Preisen so intensiv um diesen Markt bemühte. Vergleiche mit reicheren Ländern, vor allem mit den USA, zeigen, daß auch für die nächste Zeit in diesem Geschäft noch viele Möglichkeiten sind. In der Bundesrepublik hatten Anfang vorigen Jahres von 100 Haushaltungen 32 einen Elektrokühlschrank. In den USA waren es zur gleichen Zeit 98. Noch größer ist der Unterschied bei elektrischen Waschmaschinen: Bei uns hat erst jeder vierte Haushalt eine, während in Amerika mit 93 Maschinen auf 100 Haushalte bald eine Sättigung erreicht ist. Weniger groß ist der Unterschied in der Ausstattung mit Staubsaugern; hier besitzen bei uns von 100 Haushaltungen 58 einen, in den USA sind es 72. Überlegen sind wir den amerikanischen Haushaltungen jedoch in der Ausstattung mit Elektroherden, Heizkissen und Bügeleisen.

Es lohnt sich für die Elektroindustrie, auch solche Geräte weiterzuentwickeln, die schon seit Jahrzehnten weit verbreitet sind. Ein Beispiel dafür ist das Bügeleisen. Obwohl bei uns 1954 von 100 Haushaltungen 86 ein elektrisches Bügeleisen besaßen, wurden seither weitere 20 Millionen Bügeleisen hergestellt, und zwar bis 1958 in einer ansteigenden Kurve. Die Konstruktion leichterer Eisen, vor allem solcher mit Temperaturregelung, brachte diese Marktbelebung. Die Produktion von anderen Bügeleisen ging in der gleichen Zeit merklich zurück.

Starke Produktionssteigerungen traten im Zusammenhang mit der Neubautätigkeit auf. So wurden in den ersten neun Monaten des vorigen Jahres schon dreimal so viele elektrische Heißwasserbereiter hergestellt wie im ganzen Jahr 1955. Die Kühlschrankproduktion vervierfachte sich von 1955 bis 1960. Wesentlich langsamer war dagegen der Produktionsanstieg von Waschmaschinen von 588 000 im Jahre 1955 auf rund 850 000 Stück 1960. (Für das ganze Jahr 1960 liegen noch keine Zählen vor. Unsere Schätzungen gehen von der Produktion der ersten neun Monate aus.) Trotz mehrfacher Preissenkungen zählt die Waschmaschine – besonders die programmgesteuerte – noch immer zu den großen Anschaffungen im Haushalt. Viele Haushalte gehen deshalb stufenweise vor und erleichtern das Waschen zunächst durch den Kauf einer Wäscheschleuder. Die Produktion von Wäscheschleudern dürfte 1960 bei rund einer Million gelegen haben und war damit reichlich viermal so hoch wie 1955.

Guten Eingang in den Haushalt haben auch die Mehrzweck-Küchenmaschinen gefunden, von denen im letzten Jahr rund 850 000 produziert wurden, gut das Zweieinhalbfache von 1955. Es ist hier jedoch nicht zu verkennen, daß die Nachfrage neuer Impulse bedarf, um die Wachstumsraten früherer Jahre wieder zu erreichen. Zahlreiche Hausfrauen sehen auch in den verbesserten und vereinfachten Konstruktionen noch keine wesentliche Arbeitserleichterung. Sie bemängeln, daß die Zeitersparnis zum Teil wieder verlorengehe durch die Reinigung der Maschinen. Ihr wirtschaftlicher Einsatz ist anscheinend nur In einem größeren Haushalt gegeben. Vielleicht füllen die immer zahlreicher erscheinenden Elektro-Rührwerke (Handmixer) diese Lücke und tragen dazu bei, daß sich künftig mehr als nur 15 von 100 westdeutschen Haushalten der Hilfe von Küchenmaschinen bedienen.