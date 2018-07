Eine weitere Ausdehnung des Geschäftsvolumens konnte die Norddeutsche Kreditbank AG in Bremen im Jahre 1960 verzeichnen, wobei sie das Ergebnis mit der Note „Befriedigend“ versieht. Natürlich haben die Restriktionsmaßnahmen des Geschäftsjahres auch auf dieses Institut Schatten geworfen. Der Umsatz der Nordkredit lag 1960 demnach um 15 vH höher als im Vorjahr. Im Dienstleistungsbereich war eine ähnliche Steigerung festzustellen, und auch das Wertpapiergeschäft hat sich wesentlich erhöht. Der zum 21. April einberufenen HV wird die Ausschüttung einer um 2 auf 16 vH erhöhten Dividende vorgeschlagen.

Die Bilanzstruktur ist bei einer um 6,3 vH auf 254 Mill. DM gestiegenen Bilanzsumme im wesentlichen unverändert. Mit Rücksicht auf die Eigenart der Einlagen ist wiederum eine sehr vorsichtige Liquiditätspolitik festzustellen. Die Einlagen selbst haben sich leicht von 185,7 auf 183,8 Mill. DM vermindert, wobei dieser Rückgang im wesentlichen aus der Verringerung der Sichteinlagen von 97,6 auf 76,7 Mill. DM resultiert. Die Termineinlagen sind hingegen um rund 9 Mill. DM auf 79,1 Mill. DM angewachsen, und die Spareinlagen sogar um gut 50 vH auf nahezu 28 Mill. DM. Wenn sich das Kreditvolumen der Bank von 146 auf 154,3 Mill. DM erhöht hat, so wurde es vor allem durch die ungewöhnlich gewachsenen Nostroverpflichtungen finanziert, die per Ende Dezember 1960 mit 21,4 Mill. DM zu Buche stehen gegenüber 3,5 Mill. DM im Jahr vorher.

Die Barliquidität der Nordkredit ist von 35 vH im Jahre 1959 auf 42 vH Ende des Berichtsjahres gestiegen; die erweiterte Liquidität von 89,1 auf 93,1 vH. Im gesamten Bild der Handelsbanken liegt das Institut mit an der Spitze, wenn man die Relation der Eigenmittel zur Bilanzsumme betrachtet; sie betragen nämlich 7,7 vH, nachdem die Rücklagen um 1 Mill. DM auf 9,5 Mill. DM und damit fast auf die Höhe des Grundkapitals von 10 Mill. DM gebracht worden sind.

In einer Gemeinschaftsbilanz der Nordkredit mit dem Bankhaus Joh. Berenberg Gossler & Co., Hamburg, an dem die Nordkredit beteiligt ist, ist die Bilanzsumme mit 346,6 nach 326,5 Mill. DM ausgewiesen.

Im neuen Geschäftsjahr hat sich das Geschäft bei der Nordkredit weiter günstig entwickelt. Es wurde eine Umsatzsteigerung in den ersten drei ’Monaten von knapp 10 vH festgestellt. Eine Kapitalerhöhung ist, wie die Bilanz zeigt und wie auch vom Vorstand erklärt wurde, vorerst nicht aktuell. In der Zusammensetzung der Aktionäre ist eine Änderung nicht zu verzeichnen. Die Sperrminorität liegt bei der Bayerischen Vereinsbank, im übrigen befinden sich die Aktien im Bremer Streubesitz. Sml.