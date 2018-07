Bei Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden ist immer wieder zweifelhaft, auf welchen Zeitraum sich die Prüfung erstrecken soll. Die Abgabenordnung bestimmt darüber nichts. Diese Gesetzeslücke wirkt sich für Steuerpflichtige und Finanzbeamte abträglich aus. Der von der Praxis geschaffene Ausweg, die Steuerverjährung als Maßstab zu nehmen, hat sich als lästige Notlösung erwiesen.

Die Bestimmungen der Abgabenordnung über Verjährung von Steuern bieten sicher sinnvolle Anhaltspunkte für die Bemessung des Zeitraumes, der einer Betriebsprüfung unterliegt. Wegen verjährter Steuern kann keinesfalls mehr geprüft werden, weil diese Arbeit sinnlos wäre. Diese Hilfsregelung wäre durchaus zweckmäßig, wenn die Verjährungszeiträume feststehen würden. Das ist aber nicht der Fall. Nur selten tritt die Steuerverjährung zu den vom Gesetz bestimmten Terminen ein. Die so vielfältigen Unterbrechungsmöglichkeiten der Verjährung führen in der Praxis dazu, daß Steueransprüche viel später verjähren, als es der Norm nach sein soll. Daraus ergeben sich Unklarheiten und Folgen, die für Steuerzahler und Behörden äußerst unangenehm sind.

Der Prüfungsbeamte darf nicht darüber entscheiden, ob eine Verjährung vorliegt oder ob andere steuerrechtliche Tatsachen gegeben sind. Über Rechtsfragen hat nur der dafür zuständige Beamte des Finanzamts zu entscheiden, zumeist der Veranlagungsbeamte.

So bestehen über den Prüfungszeitraum häufig gegensätzliche Auffassungen zwischen Prüfer und geprüftem Steuerzahler, wenn bereits überprüfte Zeitabschnitte nochmals kontrolliert werden sollen, Eine Nachkontrolle ist grundsätzlich möglich. Durch eine Betriebsprüfung wird allerdings der überprüfte Zeitraum als erledigt betrachtet. Dieser Normalfall hat jedoch Ausnahmen. Eine nochmalige Nachprüfung ist besonders dann zulässig, wenn die letzte Betriebsprüfung noch nicht rechtskräftig geschlossen ist. Rechtskraft liegt erst vor, wenn Finanzamt und Steuerpflichtiger anerkannt haben, daß keine Einsendungen mehr erhoben werden, also auf Rechtsmittel verzichtet ist.

Die meisten Steuern verjähren nach fünf Jahren, soweit keine Unterbrechung der Verjährung eintritt. Da nun aber jede nach außen hin wirkende Maßnahme des Finanzamts zur Unterbrechung führt, gibt es praktisch kaum eine fünfjährige Verehrung. Erschwerend wirkt die Tatsache, daß die Verjährungsunterbrechung die verflossene Verjährungsperiode auslöscht, während die Verjährung reu zu laufen beginnt. So würden beispielsweise die 1956 entstandenen Steuerforderungen Ende 1961 verjähren. Erfolgt in diesem Jahr eine Betriebsprüfung oder wird ein Steuerbescheid erlassen, dann sind die vergangenen Jahre gleichsam ausradiert und die Verjährung beginnt Ende 1961 neu zu laufen, dauert dann also bis Ende 1966. In der Praxis ist es daher so, daß die Verjährung im allgemeinen erst nach 10 bis 15 Jahren eintritt. Auf diesen ungewöhnlich langen Zeitraum können daher auch Betriebsprüfungen ausgedehnt werden.

Eine gesetzlich längere Verjährungsdauer von zehn Jahren gilt für den Fall, daß Steuern hinterzogen worden sind. Hier ergibt sich die heikle Frage, ob und wie die Steuerhinterziehung festgestellt sein muß. Die Frage lautet praktisch so: genügt der von den Finanzbehörden gehegte Verdacht der Hinterziehung oder muß dieses strafbare Verhalten erwiesen sein? Es muß zumindest ein dringender Tatverdacht vorliegen, der auf handfeste Tatsachen gestützt wird. Nur dann ist auch das Tätigwerden der Steuerfahndung zulässig. Mithin genügt der Verdacht des Betriebsprüfers, es könnten Verkürzungen oder Hinterziehungen vorliegen, erst recht nicht. Soweit ein Betriebsprüfer als erledigt betrachtete Jahre kontrollieren will, hat er dem Steuerpflichtigen zu sagen, aus welchen Gründen das geschieht.

Dieser weitläufige Schatten der Ungewißheit, der so vielen Betriebsprüfungen zufällt, hat schließlich noch die bösen Folgen, daß alle Betriebsunterlagen länger als zehn Jahre aufbewahrt werden müssen, also länger, als es die Gesetze für Kaufleute bestimmen. - ke -