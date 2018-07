Das Fernsehen kann in mancher Hinsicht als Volkshochschule gelten. Das bestätigt sich auch darin, daß es von Zeit zu Zeit Elementarunterricht in Wirtschaftskunde erteilt. Bauxit-Verarbeitung, Breitbandstraßen – wer fleißig vor der Röhre sitzt, reichert Kenntnisse an, die seinen Horizont sehr erweitern können. So gab es auch in der vergangenen Woche zwei „Kurse“: Peter L. Brauns Bericht über die Damen-Oberbekleidungsindustrie „Berliner Durchreise“ (SFB) und Sven Schürenbergs Landwirtschaftsinformation „Der grüne Fabrikant“ (Frankfurt). Das eine Mal ging es um Europas größtes Bekleidungszentrum und um einen der wichtigsten Exportartikel Berlins, das andere Mal um die industrielle Revolution auf dem Lande. Dergleichen ist nicht jedermanns Sache, doch gehören auch Dinge dieser Art auf den Bildschirm; an denselben Tagen waren ja auch Hesselbachs Familienglück und O’Neills „Fast ein Poet“ zu sehen, und so bot sich nach jeder Seite hin der Ausgleich.

Das Kunstgemäße kann man einmal beiseite lassen – der Modebericht war textlich und photographisch mit viel Verve gemacht, die Bauernsendung photographierte – allerdings mit etwas betulicher Ausführlichkeit – allerlei Rindvieh und Trecker. Die filmische Perfektion kommt bei solchen Themen jedoch erst in zweiter Linie; wichtiger ist, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. Bei der Berliner Sendung war das trotz feuilletonistischer Auflockerung ganz angemessen (wenn man auch ein paar Dessous weniger und ein paar Import- und Exportschwierigkeiten mehr hätte zeigen können) – bei der Frankfurter Sendung hingegen war das völlig ungenügend.

Landwirtschaftssubventionen in Milliardenhöhe, Bauernverbandspolitik, Importbeschränkungen und Zollmaßnahmen haben die Probleme der Landwirtschaft zu einem innenpolitischen Zankapfel erster Ordnung gemacht – Jahr für Jahr erhitzen sich Zeitungsleser in ihren Briefen über knappe Importlizenzen für Frühkartoffeln und Südfrüchte, über Eier- und Brötchenpreise; es gibt kein wirtschaftspolitisches Thema, das in solchem Maße Hausfrauen wie Junggesellen bewegt. Nichts davon war jedoch in dieser Dreiviertel-Stunden-Sendung über die deutsche Landwirtschaft zu sehen oder zu hören, nichts auch über die Unrentabilität mancher Landwirtschaftszweige im Zeichen der EWG, nichts über die hitzigen Debatten im Bundestag und auf Kreisbauerntreffen. Das Thema war für den Bildschirm entschärft worden.

Stattdessen sah man die mechanisierte Idylle auf dem Bauernhof, Bilder, wie sie seit anderthalb Jahrzehnten in jeder durchschnittlichen Wochenschau zu betrachten sind: Entmistungsapparaturen und elektrifizierte Melkmaschinen, industriell befriedigtes Reinlichkeitsbedürfnis der Schweine und mechanisierte Laufställe für Jungkälber. Solche Filme haben uns nach dem Kriege in Amerikahäusern staunen gemacht, später, lernte man, daß auch Skandinavien seine Küken längst industriell bebrütet, und seit geraumer Zeit wissen wir, daß auch auf deutschen Auen Traktoren und Mähdrescher ihren Einzug gehalten haben. Das Deutsche Fernsehen aber gibt Nachhilfeunterricht für Begriffsstutzige und führt das alles noch einmal ausgiebig vor – mit sorgfältiger Ausscheidung alles Interessanten, so will es beinahe scheinen, etwa der von Bonner Stellen angeprangerten stumpfsinnigen Übermechanisierung auch ungesunder Kleinbetriebe oder desillusionierter Glückserwartung bei gestiegenem Sozialprodukt, was – nüchtern gesprochen – Landflucht bedeutet. Schlammentmistung allein macht noch keine Landwirtschaftssendung aus. lupus