Die Textilmaschinen-Industrie – bis 1958 ziemlich regelmäßig in Hannover vertreten – geht einen ähnlichen Weg wie die Werkzeugmaschinen-Industrie. Sie hält im europäischen Rahmen eigene Messeveranstaltungen ab. Die nächste Ausstellung wird 1963 auf dem Messegelände in Hannover stattfinden. Die Textilmaschinen-Industrie wird jedoch trotzdem auch auf der kommenden Messe in Hannover vertreten sein. Es sind 90 Firmen gemeldet, darunter 31 aus dem Ausland. Vollzählig vertreten sind die deutschen Hersteller der in letzter Zeit sehr gefragten Nahtlos-Strumpfmaschinen.