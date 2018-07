Inhalt Seite 1 — Von Abtrünnigkeit keine Rede Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Ein Kunsttheoretiker, der sich in der Rolle eines Vorgesetzten des Künstlers gefällt – und dergleichen soll es heute gar nicht so selten geben –, wird es nicht gern hören, wenn ihm gesagt wird: „Die trefflichsten Kunstschriftsteller waren die Künstler von Leonardo und Dürer- bis zu Delacroix und van Gogh. Die besten Bücher über Kunst sind Notizen, Briefe, Gespräche der Künstler. Aber diese Kunstschriftsteller waren im Eigentlichsten Künstler.“ Wer sich in dieser Sache einen klaren Blick bewahrt hat, wird geneigt sein hinzuzufügen: die zweittrefflichsten Kunstschriftsteller sind jederzeit die Kunstgelehrten, die ihr Sachverständnis gerade durch eine solche Einsicht beweisen.

Man wird sie übrigens an einem weiteren Merkmal erkennen, nämlich daran, daß sie sich in ihren Urteilen von keiner Dogmatik bestimmen lassen, daß sie ihre Maßstäbe nicht der Ideologie einer einzelnen „Richtung“ entnehmen, sondern allein den Gesetzen der Kunst, die sich gliedern in solche des Geistes, des Materials und des Handwerks.

Nur die Beherrschung dieser Maßstäblichkeit befähigt den Ästhetiker auch zur richtigen Unterscheidung dessen, was am Stilwandel Notwendigkeit und was bloße Mode ist. Sie wird ihm auch den moralischen Mut verleihen, wenn er in diesem Punkte gelegentlich geirrt zu haben glaubt, dies offen zu gestehen und seinen Standpunkt zu revidieren.

Als der hervorragende Kunstschriftsteller, der den oben zitierten Satz schrieb, als Wilhelm Hausenstein vor nunmehr zwölf Jahren jene überraschende Selbstkritik publizierte, mit der er wesentliche Grundansichten seiner früheren Veröffentlichungen zu widerrufen schien – in einem bestimmten Sinne auch tatsächlich widerrief –, da ging durch die Reihen der „Ideologen vom Fach“ ein Schrei der Empörung über den Abtrünnigen, den Verräter. Die Autorität wurde dem „Umgefallenen“ aberkannt, oder sie wurde jedenfalls ausdrücklich eingeschränkt auf den Hausenstein, der die früheren flammenden Manifeste geschrieben hatte – eben die jetzt widerrufenen. Allenfalls wurde dem „Renegaten“ zugebilligt, er sei einmal ein glänzender Kopf, ein klarer Denker und ein überragender Stilist gewesen.

Nun, wer über gerade diese Vorzüge verfügt, der wird wohl kaum irgendwann nötig haben, sich selbst in Bausch und Bogen zu widerrufen. Man wird annehmen dürfen, daß bei ihm Selbstkritik eher Selbstbestätigung als Selbstverneinung bedeute. Und wenn er, wie eben dieser Wilhelm Hausenstein, in seinem ganzen Leben niemals einen unklaren, verwaschenen, mehrdeutigen, bloß phraseologischen Satz niedergeschrieben hat, dann muß sich diese faktische Selbstbestätigung auch nachweisen lassen.

Diesen Nachweis dem unbefangenen Leser zu ermöglichen, ist das große Verdienst einer Publikation, die auch ohnedies eine bedeutende Bereicherung der modernen Kunstliteratur darstellt –