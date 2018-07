Die Oldenburgische Landesbank AG, die als Regionalbank mit 150 Niederlassungen im Raum Weser-Ems tätig ist, hat im Geschäftsjahr 1960 eine befriedigende Entwicklung genommen. Die Bilanzsumme stieg um 36 Mill. DM und damit um 11 vH auf 353,7 Mill. DM, der Umsatz um 14 vH von 12,4 auf 14,2 Mrd. DM. Überraschend hoch ist die Zunahme der Kundenkonten um 24 000 auf 237 000, von denen nicht weniger als 133 000 auf Sparkonten und Konten für befristete Einlagen entfallen.

Ohne Frage hat auch die Oldenburgische Landesbank von der konjunkturellen Weiterentwicklung in ihrem Geschäftsbereich profitiert, wenngleich andererseits weithin eine industrielle Unterentwicklung zu verzeichnen ist. Die Hauptversammlung beschloß in Übereinstimmung mit dem zufriedenstellenden Abschluß eine um 2 vH auf 14 vH erhöhte Dividende, nachdem das Institut vorweg seinen Rücklagen aus dem laufenden Ergebnis 0,8 Mill. DM und das Agio aus der Kapitalerhöhung von 1960 in Höhe von 1,9 Mill. DM zugeführt hat. Die offenen Rücklagen erhöhten sich damit auf 6,5 Mill. DM.

Wie der Vorsitzer des Vorstandes, Hermann Bitter, erklärte, wäre ohne Frage eine höhere Dividende möglich gewesen, wenn die Bank, die im Interesse ihrer Kundschaft zahlreiche Filialen und Geschäftsstellen errichtete, sich auf einen verhältnismäßig engen Wirtschaftsraum, also im wesentlichen auf die größeren Städte konzentriert hätte. Zur Eröffnung zusätzlicher Geschäftsstellen zwang aber der Wettbewerb. Eine Reihe auswärtiger Kreditinstitute hat Niederlassungen im engeren Tätigkeitsbereich der Oldenburgischen Landesbank eröffnet, so daß diese gezwungen wurde, ihren Geschäftsbereich auszuweiten. Allein in ihre Niederlassungen hat das Institut seit 1948 rund 5 Mill. DM investieren müssen, eine beträchtliche Summe bei ihrem Grundkapital von heute 10 Mill. DM.

Das Kreditvolumen der Bank, ohne Bürgschaften und durchlaufende Kredite betrug Ende des Berichtsjahres 253,5 Mill. DM, darunter 125,1 Mill. DM kurzfristige Kontokredite und 33 Mill. DM langfristige Ausleihungen.

Wie der Vorsitzer des Vorstandes zur Reservepolitik der Oldenburgischen Landesbank erklärte, ist angestrebt, die offenen Rücklagen im Laufe der nächsten Jahre auf die Höhe des Grundkapitals zu bringen. Sml.