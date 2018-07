In der anhaltend günstigen Geschäftsentwicklung der „Braunschweigischen Staatsbank“ spiegelt sich die Tatsache wider, daß die Wirtschaft dieses Zonengrenzraumes kräftig aufholt. Die Bilanzsumme stieg 1960 absolut und relativ stärker als im Vorjahr (auf 1,6 Mrd. DM). Damit ist in fünf Jahren etwa eine Verdoppelung des Geschäftsumfangs der Staatsbank eingetreten. Sie gehört heute zu den führenden Regionalbanken; eine Entwicklung, die auch vom Eigentümer, dem Land Niedersachsen, dadurch begünstigt wurde, daß seit der Währungsumstellung die wachsenden Reingewinne nicht ausgeschüttet, sondern zur Verstärkung des Eigenkapitals verwandt worden sind.

So stieg das Eigenkapital der Staatsbank von 3,23 auf jetzt 24 Mill. DM. Die letzte Kapitalerhöhung geschah 1960 und betrug 4 Mill. DM. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,5 Mill. DM, die vorab dem Jahresgewinn 1960 entnommen wurden und 1,5 Mill. DM aus dem Rücklagenkonto. Auch der für 1960 noch ausgewiesene Reingewinn von 2,4 (Vorjahr 2,0) Mill. DM verbleibt der Bank zur Auffüllung ihrer Rücklagen. Damit steht praktisch ein Eigenkapital von rund 30 Mill. DM zur Verfügung. Mit dieser ansehnlichen Eigenkapitalbildung auf dem Wege der Selbstfinanzierung können Staatsbank und Eigentümer zufrieden sein.

Von der überwiegend angespannten Liquiditätslage der Kreditbanken im vergangenen Jahr blieb auch die „Braunschweigische Staatsbank“ nicht verschont. Staatsbankpräsident Dr. Nickel betonte jedoch vor Journalisten, daß die Liquidität der Bank stets ausreichend gewesen sei. Zum 31. Dezember 1960 wurde sogar eine höhere Barreserve als im Vorjahr ausgewiesen.

Schwieriger als in den früheren Jahren wurde die Disposition vor allem dadurch, daß die kurzfristigen Kredite stärker stiegen als die Einlagen. Der Einlagenbestand erhöhte sich um fast 14 Prozent auf 397 Mill. DM, das ist ein geringerer Zuwachs als 1959, Aber nur die Einlagen von Kreditinstituten nahmen nicht mehr so stark zu, während die Einlagen der Nichtbanken-Kundschaft stärker stiegen als 1959.

Bei den Ausleihungen wurden kurzfristige Kredite mehr als im Vorjahr beansprucht. Im Kleinkreditgeschäft ist interessant, daß sich der durchschnittliche Kreditbetrag von 855 DM Ende 1959 auf 730 DM Ende 1960 verringerte. Die Bank meint dazu, daß die Kreditnehmer offenbar überlegter handelten und die Höhe ihrer kurzfristigen Verschuldung besser mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten abstimmten. Bei den Krediten an mittelständische Unternehmen hat sich nach Meinung der Staatsbank das Instrument der Zinsverbilligung gut bewährt.

Ein günstiges Bild vom wirtschaftlichen Wachstum in diesem Zonengrenzraum bietet auch der Zuwachs der Spareinlagen um 19 Prozent. Damit wird die Steigerungsrate der Sparkassen im Landes- und Bundesdurchschnitt übertroffen. Ähnlich überdurchschnittlich war die Sparleistung der zur Staatsbank gehörenden Landessparkasse auch in den letzten Jahren. Damit verringert sich weiter der einst auffallende Abstand in der Sparleistung zwischen dem Zonenrandgebiet und dem Bundesdurchschnitt. K. D.