Immer glänzender und verlockender verpackt wird heute jegliche Ware angeboten. Doch gleichzeitig hat sich in der Verbraucherschaft anscheinend eine besondere Vorliebe für schmutzige Eier entwickelt. Irrtümlicherweise glaubt man, diese urwüchsigen Spuren ländlicher Herkunft garantierten besondere Frische. Das ist aber genauso wenig der Fall, wie die Annahme, ungestempelte Eier seien frischer und wertvoller als gestempelte.

Bedenkt man die Ursachen der Eierverschmutzung, wird vollends klar, daß saubere Eier vorzuziehen sind. Unsaubere Eier stammen nämlich immer aus „schlechten Verhältnissen“. Darunter wiederum leidet das Wohlbefinden der Tiere und es gibt zwangsläufig Eier minderer Qualität. Von der Milch weiß jeder, wie ihre Qualität von dem Wohlbefinden der Kühe abhängt; bei Eiern ist es genau das gleiche. Feinschmecker und Eierkenner finden den Unterschied mit der Zunge sehr gut heraus.

Wenn der Bundesernährungsminister für das Deutsche Frischei bestimmt hat, daß es unter anderem sauber zu sein hat, aber nicht gewaschen sein darf, dann hat das gute Gründe. Mit demnachträglichen Reinigen gingen nicht nur schützende Substanzen auf der Oberfläche der Schale verloren, man hätte auch keine optische Kontrolle über den Qualitätsbeweis Sauberkeit. Die Hühnerhalter werden also wieder mehr als bisher auf Sorgfalt in jeder Hinsicht achten müssen. C. P.