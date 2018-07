Penombra wehrt sich!

Nachfolgend drucken wir auszugsweise ein Schreiben ab, das uns von der Penombra S. A., Genf, auf Grund eines Artikels zuging, den wir unter der Überschrift „Penombra schmückt sich mit fremden Federn“ in unserer Ausgabe Nr. 12 vom 17. März 1961 veröffentlichten:

„Bei der Telycolour Ltd. handelt es sich um eine anfangs 1959 in St. Helier (Jersey) gegründete Gesellschaft, deren erste Bilanz satzungsgemäß zum Jahresabschluß 1960 an sämtliche Aktionäre versandt wurde ...

Wir haben erklärt, daß die Zulassung zum Börsenhandel beantragtwerden soll. Sie nun gehen einen Schritt weiter, sprechen von Zulassung als solcher und finden es merkwürdig, daß davon an der Londoner Börse nichts bekannt ist. Vielleicht hätten Sie warten sollen, bis die Telycolour Ltd. den Antrag gestellt hat; es bleibt ohnehin der Gesellschaft die Wahl des günstigsten Zeitpunktes überlassen ...

Es war nie unsere Absicht, die Leserschaft durch den Hinweis auf Ihre „Gespräche am Bankschalter“ irrezuführen. Wir gestatteten uns den Hinweis auf die Ausführungen Ihres von uns sehr geschätzten Mitarbeiters „Securius“, weil er in seinem Beitrag vom 20. Januar 1961 (Vorschußlorbeeren für Kennedy) eine Prognose der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes aufstellt, für die wir in unseren Veröffentlichungen schon seit langem eingetreten sind, und weil sein Beitrag vom 3. Februar 1961 („Die Stock-Dividende kommt ins Spiel“) eine ausgezeichnete Erklärung des Wesens der Stock-Dividende enthält, eben jener Dividende, die das von uns empfohlene amerikanische Finanzinstitut ausgezahlt hat.

Das von Ihnen beanstandete Inserat war zudem für die Leser Ihrer eigenen Zeitung bestimmt; wenn wir also die uns unfreundlicherweise von Ihnen unterstellte üble Absicht gehabt hätten, hätten wir doch sicher Ihre Zeitung umgangen ...

Es lag uns fern, den Eindruck hervorrufen zu wollen, Ihre Redaktion „hätte sich schon anerkennend mit der unbekannten amerikanischen Aktie befaßt“. Sie haben den Abdruck des von uns eingesandten Inserates unterlassen, ohne uns – wie man dies wohl hätte erwarten dürfen – zu informieren über die Gründe Ihrer Ablehnung ...