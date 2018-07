R. N., London

Englands neuer Haushaltsplan hat draußen offenbar nur mäßige Beachtung gefunden. In der Tat kann es im Ausland, wie der Londoner Ecconomist bereitwilligst konzediert, kaum interessieren, aus welchen Quellen (und mit jeweils welchen Anteilen) das britische Steueraufkommen fließt. Aber daß die Devisenmärkte in Frankfurt, Zürich und New York den gegen-inflatorischen Aspekt des Budgets – wie er sich vornehmlich in dem größeren Anwachsen des ordentlichen Überschusses und gleichermaßen im drastischen Schrumpfen des Gesamtdefizits spiegelt – geradezu ignorieren, muß immerhin überraschen. In allen großen Finanzzentren schien das Pfund sich während der letzten Woche eher abschwächen als festigen zu wollen und so gar nichts von der hier im Publikum herumgebotenen Meinung zu halten, Mr. Selwyn Lloyd verspreche als Schatzkanzler endlich jenes reiche Talent zu entfalten, das er als langjähriger Außenminister eigentlich hatte vermissen lassen.

Dabei verrät die Anlage des Budgets tatsächlich einiges politische und fachliche Geschick. War der Schatzkanzler von Seiten der parlamentarischen Opposition wegen der den mittleren und hohen Arbeitseinkommen zugestandenen Lockerung des fiskalischen Zugriffes zunächst ausgesprochen reaktionärer Neigungen beschuldigt worden, so sollte es ihm in viertägiger Unterhausdebatte doch ohne Schwierigkeiten gelingen, solcher Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen – freilich um den Preis einer gewissen Verärgerung am rechten Flügel der Regierungspartei, der es natürlich lieber gesehen hätte, die Kosten der Zugeständnisse an die „Reichen“ wären der Verbrauchsbesteuerung anstatt der (nun an 59 vH heranreichenden) Unternehmensbesteuerung aufgebürdet worden.

Mit dieser die Dividendenzahlungsfähigkeit der Gesellschaften einengenden Verlagerung der steuerlichen Last vom Individuum auf das Unternehmen fand die Börse sich dann aber zumindest deshalb ab, weil ihr ja jene Kapitalgewinnsteuer erspart blieb, auf die man sich unter den Investoren bereits vorbereitet hatte. Vor allem richtete sich die Aufmerksamkeit der City mehr und mehr auf Selwyn Lloyds neue „Geheimwaffe“, also auf die Frage, welchen Gebrauch der Schatzkanzler wohl von den demnächst im Parlament einzuholenden Vollmachten machen werde, unter denen er ermächtigt sein wird, Zölle und Verbrauchssteuern einfach im Verordnungswege zu variieren und zudem eine bewegliche Lohnsummensteuer einzuführen. Ganz eindeutig geht die Regierung auf ein erhöhtes Maß der fiskalischen Elastizität aus: die Konjunkturpolitik verlagert ihre Akzente von den traditionellen monetären Mitteln auf die schneller und selektiver wirkenden steuerlichen Instrumente.

Und solcher prompt wirkender Instrumente der Nachfragedämpfung mag die britische Wirtschaftssituation schon in Bälde deshalb bedürfen, weil das Budget eigentlich nur insofern anti-inflationär ist, als es nicht länger mit großen Defiziten operiert. Die angekündigten neuen Steuern auf Heizöl und die Fernsehwerbung laufen ähnlich der 20prozentigen Aufstockung der Kraftfahrzeugsteuer weniger auf eine Entmutigung des persönlichen Konsums als auf eine Aufblähung der industriellen Kosten hinaus. Der Stahlindustrie werden auf diesem Wege zusätzliche 5 Mill. £ pro Jahr aufgebürdet, der Stromerzeugung mehr als 10 Mill. £. Das könnte also zu Preissteigerungen und zu entsprechenden Einbußen an Wettbewerbsfähigkeit im Export führen, falls nicht die heimische Nachfrage in ihrem Wachstum gedrosselt wird. Dieses Wachstum der Verbraucherausgaben wird für 1961 mit realen 3,5 vH beziffert. Wie der Schatzkanzler selbst, mit Hinweis auf den gleichzeitig 7prozentigen Anstieg der industriellen Investition, zu bedenken gab, steht demnach zu fürchten, daß die britische Wirtschaft erneut in eine Phase der kunjunkturellen Überhitzung hineintreibt. Und vielleicht ist das Budget in Zürich also doch sorgfältiger seziert und analysiert worden, als man hier mit einiger Enttäuschung glauben will. Es ist ein originelles, aber dabei wahrscheinlich nicht genügend restriktives Budget.